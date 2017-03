Thắng dễ Than Quảng Ninh, SHB.Đà Nẵng vào top 4

Cú vuốt má ngoài từ sát rìa vòng cấm của A Mít đã biến ngày trở về quê nhà Đà Nẵng của những người con xa xứ trong màu áo Than Quảng Ninh kém vui. Như một duyên nợ, hai nền bóng đá Đà thành lừng lẫy và Quảng Ninh mới bắt đầu đắp những tầng móng đầu tiên cho đỉnh cao đã có những nút giao lịch sử. Đó là HLV Phan Thanh Hùng. Thế sự xoay vần, bản thân ông cũng chưa bao giờ sẵn sàng nghĩ đến kịch bản như việc rời Hà Nội và “trao tim” cho vùng đất xứ Than đầy cá tính. Tiếp sau ông và danh hiệu quốc gia đầu tiên của bóng đá Quảng Ninh, với cú hích lịch sử là chức vô địch Cúp Quốc gia 2016, là sự cập bến của 2 cái tên Nguyên Sa và Quách Tân. Đó là 2 câu chuyện rất khác nhau. Nguyên Sa là đội trưởng, là thủ lĩnh nhưng đã ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Trong khi đó, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Quách Tân lại được bật đèn xanh ra đi để tìm lại chính mình. Những chấn thương liên miên đã khiến Quách Tân rơi vào tận cùng thất vọng. Anh đã tìm về xứ Than, nơi có người thầy Phan Thanh Hùng và đàn anh Nguyên Sa để làm điểm tựa để trở lại. Và tất nhiên, ngày trở lại luôn rất đặc biệt. Không giống các câu chuyện cổ tích khác, ngày Nguyên Sa và Quách Tân bước ra khỏi đường hầm sân Hòa Xuân, cái kết đã không có hậu. Thực tế, cả SHB.Đà Nẵng và Than Quảng Ninh đã cùng đem đến một trận đấu hấp dẫn. Không có chỗ cho thù hận hay tiêu cực đại loại thế. Đó là trận đấu giữa những người rất hiểu và tôn trọng nhau. Và trong một ngày hàng công chơi hiệu quà và hàng phòng ngự tiếp tục là tấm khiên chắc chắn, SHB.Đà Nẵng đã có niềm vui và gửi lời chia buồn đến 3 biểu tượng xa xứ trong ngày trở lại. Sau rất nhiều cơ hội trong hiệp 1, bàn thắng đã đến với SHB.Đà Nẵng ở phút 65 sau tình huống Anh Tuấn ập vào sút bồi sau tình huống đội trưởng Vũ Phong sút rất mạnh khiến thủ môn Tuấn Linh không không thể ôm trọn. Đến phút 90, đường chuyền hợp lý của Eydison đã giúp cầu thủ vào sân thay ngời A Mít có được bàn thắng ấn định trận đấu sau cú sút nối má ngoài một chạm làm tung lưới Than Quảng Ninh. Một trận đấu Than Quảng Ninh sẽ có thể hối tiếc khi họ là người kiểm soát bóng nhiều hơn (57% so với 43% của SHB.Đà Nẵng), nhưng xét toàn cục, họ có thể không phải quá buồn khi SHB.Đà Nẵng có một trận đấu hiệu quả về mặt phòng ngự. Với 3 điểm trước Than Quảng Ninh, SHB.Đà Nẵng đã vươn lên bằng điểm chính đối thủ này và tạm xếp trên 1 bậc ở hạng 4 nhờ hơn về hiệu số phụ. Nhưng cuộc sống còn dài, và chắc chắn rằng những cuộc hội ngộ giàu cảm xúc giữa những người Đà Nẵng sẽ tiếp tục chêm thêm gia vị cho các cuộc đối đầu SHB.Đà Nẵng - Than Quảng Ninh.