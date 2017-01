Thành Lương lần thứ 4 đoạt Quả bóng vàng Việt Nam

21 giờ 20

Giải cống hiến: HLV Trần Minh Chiến - HLV Nguyễn Bảo Quân Đây là nét mới của Lễ trao giải Quả bóng vàng 2016. Minh Chiến với cú vô lê thần sầu năm 1995 đến lúc này vẫn in đậm trong tình yêu của người hâm mộ. Đã chuyển qua nghiệp huấn luyện, anh vẫn cần mẫn vun cấy cho những ngôi sao trẻ của PVF và nay là những mầm non của B.Bình Dương. Trong khi đó, Bảo Quân là câu chuyện đầy đủ nhất cho lịch sử futsal non trẻ. Từ sân 11, Bảo Quân đã tìm về sân khấu hợp nhất với mình. Trên thảm futsal, anh đã nhanh chóng gây được tiếng vang bởi lối đá thông minh và tỉnh táo của mình. Năm 2016 là năm cuối cùng Bảo Quân ra sân trong tư cách cầu thủ. Và anh đã khép lại sự nghiệp quần đùi áo số của mình theo cách không thể tuyệt vời hơn khi giúp Việt Nam góp mặt tại World Cup và làm nên kỳ tích tại Colombia