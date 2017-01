Thất bại trước U.19 Viettel, ĐKVĐ Hà Nội có nguy cơ thành cựu vương sớm

Đây là cuộc trả thù ngọt ngào của Viettel sau khi để mất ngôi vô địch do thua trên chấm 11 m trước Hà Nội ở VCK tại Nha Trang năm rồi. Thất bại này cũng khiến chiếc vé vào VCK của Hà Nội bị ảnh hưởng vì một đối thủ mạnh khác là Sông Lam Nghệ An cũng đã thắng Thanh Hóa 2-0. Trận còn lại Nam Định hạ Than Quảng Ninh 1-0. Ở bảng này, Viettel và SLNA cùng 6 điểm tạm dẫn đầu. Lượt tới ngày 10.1, trận Hà Nội gặp SLNA hứa hẹn sẽ rất gay cấn.

Tại bảng B tranh trên sân Nha Trang, Sanatech Khánh Hòa (KH) vẫn cho thấy họ đang là ứng viên nặng ký cho chiếc vé vào VCK khi thắng Quảng Nam 1-0. Nhưng đối thủ nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng này lại là Đắk Lắk sau khi họ vượt qua SHB Đà Nẵng đến 3-0. Thừa Thiên-Huế cũng đầy hy vọng khi thắng tiếp Bình Thuận 2-0. Cả 3 đội KH, Đắk Lắk và Thừa Thiên-Huế đang cùng có 6 điểm. Lượt tới ngày 10.1, trận Huế gặp KH sẽ hứa hẹn rất hay.

Khó có ai ngăn được PVF ở bảng C khi đội chủ sân Thành Long đã đè bẹp Long An đến 6-2 để một mình một ngựa có 6 điểm. Trong 6 bàn của PVF có 3 bàn của tiền vệ mới 16 tuổi Lê Văn Đô. TP.HCM bất ngờ bị khựng lại sau khi để Cần Thơ cầm chân 2-2 nên chỉ mới được 4 điểm. Trận còn lại Tây Ninh hòa Đồng Nai 0-0.

tin liên quan Bình Định đăng cai vòng chung kết U.19 năm 2017 Hôm qua, Phòng Tổ chức thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF đã công bố điều lệ giải bóng đá U.19 quốc gia năm 2017.

Gia Khiêm