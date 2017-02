Thủ môn Minh Nhựt của Long An: 'Tôi đã trả giá đắt cho phút nông nổi'

CLB này bị cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng do có các hành vi: Làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá VN; vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của CLB khi tham gia giải.

Liên quan đến sự cố trọng tài, Ban Kỷ luật VFF quyết định phạt sân Lạch Tray, đóng cửa sân 1 trận ở vòng 8 (Hải Phòng - Quảng Nam ngày 5.3.2017) do ban tổ chức sân để cổ động viên lăng mạ nặng nề trọng tài Nguyễn Hiền Triết, trong trận đấu giữa Hải Phòng - Hà Nội.

Cựu Chủ tịch CLB Long An (LA) Võ Thành Nhiệm bị phạt 20 triệu đồng, HLV Ngô Quang Sang bị phạt 15 triệu đồng và 2 cá nhân này đều bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức 36 tháng, do có các hành vi: Phản ứng; kích động các cầu thủ làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài…