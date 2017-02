Thua ngược đầy đau đớn, SLNA làm đơn hỏa tốc kiện trọng tài Nguyễn Trung Kiên

Dẫn bàn trước ở hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, đội bóng chủ sân Vinh đã để đối phương lội dòng nước ngược một cách ngoạn mục khi thắng lại với tỷ số 4-2.

Trong đơn, Công ty cổ phần SLNA nói lại các tình huống dẫn đến bàn thua của đội mình có nguyên nhân từ trọng tài: “Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đã điều khiển trận đấu gây bức xúc cho cầu thủ thi đấu trên sân và đặc biệt là khán giả xem trực tiếp trên sân Vinh.

Cụ thể: Tại phút thứ 51 cầu thủ Đào Văn Phong mang số áo 15 của CLB Quảng Nam đã dùng 2 tay đè lên vai trung vệ Minh Đức (SLNA) để để đánh đầu vào trong tạo cơ hội cho cầu thủ Claudecir ghi bàn thắng. Trong tình huồng này trọng tài chính đứng rất gần (trong vòng 16m50) không thổi phạt và vẫn công nhận bàn thắng cho Quảng Nam.

Tại phút thứ 72 của trận đấu cầu thủ Thiago mang áo số 5 của Quảng Nam đã nhảy vào ôm cổ thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) vít cổ làm thủ môn Nguyên Mạnh ngã trong cầu môn nhưng trọng tài Nguyễn Trung Kiên B vẫn không thổi phạt, mặc dù VĐV, BHL và đặc biệt là cổ động viên phản ứng rất mạnh mẽ nhưng trọng tài vẫn không hội ý với trọng tài biên và vẫn cho trận đấu tiếp tục trong lúc đội Quảng Nam vẫn cầm bóng và sút thẳng vào lưới SLNA để ghi bàn thắng.

Trên đây là 2 bàn thắng không hợp lệ làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Để tạo niềm tin cho các CLB thi đấu tốt tạo nên hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trong lòng khán giả hâm mộ, Công ty cổ phần bóng đá SLNA, CLB SLNA kính đề nghị VFF, VPF xem xét để không sử dụng trọng tài này tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”.

HLV Nguyễn Đức Thắng đã tỏ ra rất bức xúc trong phòng họp báo khi cho rằng trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đã không công tâm trong điều hành trận đấu: “Trận đấu này rõ ràng trọng tài Trung Kiên B đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi không hiểu vì do chuyên môn kém hay có vấn đề gì khác mà trọng tài lại có những quyết định không công tâm”.

Trong khi đó ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA chỉ rõ với giám sát trọng tài Nguyễn Tấn Hiền ngay trên sân: “Chúng tôi giáo dục cầu thủ, BHL không được phản ứng với những quyết định của trọng tài trong trận đấu. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi nhu nhược để trọng tài bắt thế nào là phải chịu thế đó. Dù không thể thay đổi quyết định của trận đấu nhưng SLNA buộc phải làm đơn kiện trọng tài Nguyễn Trung Kiên B. Chúng tôi cần biết lỗi trọng tài hôm nay do chuyên môn kém hay là do còn có lý do khác”.

Tuy nhiên những ý kiến phản ứng trọng tài chỉ mới từ phía SLNA. Kết luận trọng tài Kiên có sai sót hay không, còn phải đợi Ban tổ chức giải mổ băng vào ngày 13.2.

tin liên quan Công Phượng lập cú đúp, HAGL lần đầu giành trọn 3 điểm Công Phượng lập cú đúp, Văn Thanh mở tỷ số bằng siêu phẩm, HAGL đã giành chiến thắng đầu tiên ở V-League 2017 với tỷ số 3-0 trước XSKT Cần Thơ.





Quỳnh Mai