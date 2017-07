TRỰC TIẾP bốc thăm SEA Games 2017: Đông Nam Á hướng về Malaysia

9 giờ 30

Theo kế hoạch, đầu tiên ngài Dato’ Low Beng Choo, tổng thư ký điều hành của BTC SEA Games 2017 và Olympic Malaysia sẽ phát biểu chào mừng. Sau đó lúc 9 giờ (sau đây lấy theo giờ VN) dưới sự điều hành của bà May Chen, phụ trách môn bóng nước sẽ tiến hành bốc thăm cho 2 nội dung đồng đội nữ và đồng đội nam bóng nước. Dự kiến có 6 đội nam và 5 đội nữ tranh tài. Kế đó lúc 9 giờ 30 dưới sự điều hành của ông Chooi Weng Sheng sẽ bốc thăm đồng đội nữ và nam môn cầu lông (có 2 đội Việt Nam tham gia). 10 giờ sẽ bốc thăm môn bóng rổ do ông Wong Chung Min chủ trì và bốc thăm bóng rổ nam có tuyển Việt Nam tham gia. Đội nữ Việt Nam cũng có đăng ký thi đấu nhưng có lẽ do bóng rổ nữ ít đội nên sẽ thi đấu vòng tròn. 10 giờ 30 bốc thăm môn Cricket mà Việt Nam lần đầu cũng tham gia. Lúc 11 giờ bốc thăm môn cưỡi ngựa. Lúc 11 giờ 30 dưới sự điều hành của ông Abang Zulkarnain B.Abdul Rahman, BTC sẽ bốc thăm môn bóng đá nam. Dự kiến có 11 đội tham dự chia làm 2 bảng. 2 đội Thái Lan, đương kim vô địch và Malaysia chủ nhà tách ra 2 bảng . Tiếp đó sẽ tách Myanmar, Việt Nam ra 2 bảng, rồi 6 đội không qua vòng bảng ở SEA Games 2015 cũng tách vào 2 bảng, cuối cùng là Indonesia, hạng 4 ở SEA Games trước sẽ nằm ở bảng B có Thái Lan (bảng 6 đội), còn chủ nhà đương nhiên ở bảng 5 đội. Đây là phương thức mà Malaysia đưa ra, nhưng còn chờ ý kiến tại buổi bốc thăm mới có quyết định cuối cùng. Sau khi nghỉ ăn trưa lúc 12 giờ, vào lúc 13 giờ sẽ bốc thăm tiếp môn cầu mây do bà Yusof Ali điều hành gồm các nội dung đồng đội Regu, đội tuyển, đôi nam, đôi nữ, chinlone. Lúc 13 giờ 30 sẽ bốc thăm môn bóng bàn đồng đội nữ và nam do ông Chan Foong Keong điều hành. Cuối cùng lúc 14 giờ sẽ bốc thăm môn bóng chuyền nam, nữ do ông Joseph Gerard điều hành. Tổng cộng có 9 môn đồng đội được bốc thăm vào ngày 8.7 gồm bóng nước, cầu lông, bóng rổ, cricket, cưỡi ngựa, bóng đá, cầu mây, bóng bàn, bóng chuyền.