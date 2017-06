TRỰC TIẾP lượt về tứ kết Cúp Quốc gia: Than Quảng Ninh thành cựu vương

16 giờ 20



Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng vừa trả lời Thanh Niên: “Chúng tôi quyết tâm thi đấu máu lửa, quyết liệt trong trận chiều nay. Than Quảng Ninh không bao giờ có tâm lý “buông” ở bất kỳ trận đấu nào và giải đấu nào, đó là tinh thần, là bản sắc của đội bóng”. Để thua đậm với tỷ số 0-3 trước SHB. Đà Nẵng ngay trên sân nhà Cẩm Phả ở trận lượt đi hôm 16.6 là một dấu ấn đáng quên của đội bóng. Ông Phạm Thanh Hùng chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả bất ngờ này: “Chúng tôi đã nhập cuộc với tinh thần thi đấu quyết tâm. Tuy nhiên, một phần Than Quảng Ninh đã không may mắn. Phần khác, nhiều cầu thủ của chúng tôi bị chấn thương trước đó. Các ngoại binh mới thi đấu cùng đồng đội nên chưa thể hòa nhập tốt”. Đương kim vô địch Cúp Quốc gia Than Quảng Ninh sẽ gặp khó khăn gấp bội ở trận đấu lượt về sẽ diễn ra chiều nay (17 giờ) khi gặp lại thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trên sân vận động vốn được coi là “hiểm địa” Hòa Xuân. Tuy nhiên, trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì. Có một điều chắc chắn là người hâm mộ Than Quảng Ninh vẫn theo bước đội bóng vào tới tận Đà Nẵng, trong chiều nay, 20.6 để phủ xanh sân Hòa Xuân, tiếp sức đường xa cho thủ thành Huỳnh Tuấn Linh cùng các đồng đội Vũ Minh Tuấn, Xuân Tú, Thanh Hiền, Mạc Hồng Quân... Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng khẳng định với Thanh Niên: “Cầu thủ ngoại sẽ thi đấu tốt hơn. Ở trận đấu chiều nay, chiến thuật của chúng tôi có sự thay đổi. Tôi tin vào các cầu thủ của mình”.