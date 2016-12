TRỰC TIẾP Siêu Cúp quốc gia 2016: Thành Lương đá phạt đẳng cấp

15 giờ 30

Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội tỏ rõ quyết tâm: “Chúng tôi muốn trình diện khán giả thủ đô bằng một trận cầu hấp dẫn và dĩ nhiên phải kèm theo một chiến thắng. Đội vừa đổi tên mới nên cần chiến thắng để tạo đà may mắn cho chặng đường tiếp theo”. Theo HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm, đội bóng của ông sẽ vào trận với tâm thế của nhà vô địch V-League nên chơi tấn công để sớm giải quyết trận đấu. Ở trận này, Hà Nội thiếu vắng “sát thủ” Hoàng Vũ Samson vì lý do sức khỏe, trong khi Than Quảng Ninh (TQN) đầy đủ nhân sự mạnh nhất, bao gồm cả tiền vệ Nghiêm Xuân Tú vừa trở về từ chuyến thử việc tại Đức. HLV Phan Thanh Hùng (TQN) nói: “Trong tôi trào dâng rất nhiều cảm xúc bởi tôi sẽ lại đối đầu với trợ lý cũ, học trò cũ. Dù vậy, tôi rất khát khao cùng CLB đất mỏ giành phần thưởng cao nhất”. TQN có hội cổ động viên rất mạnh nên dù đá trên sân khách nhưng nhiều khả năng họ sẽ biến sân Hàng Đẫy thành sân nhà của mình. HLV Phan Thanh Hùng cho biết sự cổ vũ từ khán giả sẽ tiếp thêm tinh thần cho TQN giành chiến thắng.