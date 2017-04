TRỰC TIẾP U.19 quốc tế 2017: Chiến thắng thứ 4 của tuyển chọn Việt Nam?

17 giờ 50

Gwangju vừa có lợi thế điểm số vừa thuận lợi thi đấu trận sau, lúc 18 giờ 30, khi đã biết kết quả giữa Myanmar và HAGL. Hơn nữa, do U.19 VN đã sớm vào chung kết và HLV Vũ Hồng Việt tuyên bố sẽ tung đội hình có nhiều cầu thủ dự bị nhằm dưỡng sức cho các trụ cột nên Gwangju càng dễ thở. Thế nhưng thầy trò HLV Choi Soo Yong (Gwangju) không được chủ quan bởi đội tuyển chọn U.19 VN dù không ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng các cầu thủ thay thế vốn khát khao thể hiện mình sẽ không nương chân. Trước lượt đấu này, Gwangju (5 điểm), HAGL (4 điểm), Myanmar (3 điểm) còn nguyên cơ hội vào chung kết. Các trường hợp sẽ xảy ra như sau: Nếu Gwangju thắng VN, họ sẽ vào chung kết mà không quan tâm đến kết quả trận còn lại. Nếu Gwangju hòa VN và HAGL thắng Myanmar, đội bóng phố núi sẽ vào chung kết. Nếu Gwangju hòa VN, Myanmar thắng HAGL thì đại diện Hàn Quốc vào chung kết nhờ hơn thành tích đối đầu so với Myanmar. Nếu Gwangju thua VN mà HAGL hòa Myanmar, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ giành quyền chơi trận chung kết nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với Gwangju.