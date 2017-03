TRỰC TIẾP V-League 2017 SHB.Đà Nẵng - Than Quảng Ninh: Sông Hàn dậy sóng!

16 giờ 55

Từ đầu năm Đinh Dậu đến nay, SHB.Đà Nẵng mới chỉ có được 2 trận hòa và 1 trận thua. Từ chỗ đang nằm trong top đầu, đội bóng của HLV Huỳnh Đức đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Điểm mấu chốt khiến SHB.Đà Nẵng sa sút là do khả năng dứt điểm không tốt của các tiền đạo. Gaston Merlo gặp chấn thương khiến sức mạnh hàng công của đội chủ nhà bị suy giảm đáng kể. Hà Đức Chinh dù sao cũng vẫn là một cầu thủ trẻ và phong độ chưa thật ổn định. Hơn thế, khi bị kèm sát ở các trận đấu gần đây, cầu thủ này cũng khó có thể làm nên chuyện khi sự hỗ trợ của các vệ tinh xung quanh là không nhiều. Trái ngược với tình cảnh của đội chủ nhà, các chân sút của Than Quảng Ninh đang vào phom. Cái hay của đội bóng đất Mỏ là họ không quá phụ thuộc vào các chân sút ngoại. Khi Patiyo, Jardel im tiếng, Vũ Minh Tuấn, Hải Huy liền bùng nổ để đem lại thắng lợi cho chủ nhà. Gần 10 năm xa quê hương, nơi HLV Phan Thanh Hùng gắn bó cả thời gian dài với nghiệp bóng banh, lần nào trở về trong ông cũng có cảm xúc đặc biệt. Ở lần trở về này cùng ông còn có thêm hai học trò gốc Đà Nẵng khác là Nguyên Sa và Quách Tân. Với vị HLV này, tình cảm quê hương là câu chuyện ngoài sân cỏ còn trên sân, giá trị mang lại cho ông là màu cờ sắc áo đang mang. "SHB Đà Nẵng là một đội bóng có truyền thống, chuyên môn cao. Thời tiết cũng không phù hợp với chúng tôi. Than Quảng Ninh sẽ phải vượt qua hai chướng ngại này để đặt mục tiêu có điểm số", ông Hùng cho hay.