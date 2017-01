TRỰC TIẾP vòng 2 V-League 2017: HAGL thua trận thứ 2

15 giờ 45

Tại Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể giành 3 điểm trước CLB TP.HCM (Bóng đá TV trực tiếp lúc 16 giờ). Dù hứa hẹn sẽ chơi với quyết tâm cao nhưng đội hình chưa đồng đều của TP.HCM sẽ khiến đội khách khó có điểm. Trên sân Long An, đội chủ nhà gặp đối thủ nhiều duyên nợ Becamex Bình Dương (BTV2 trực tiếp lúc 17 giờ 30). So với những năm trước, đây là năm Bình Dương có lực lượng yếu nhất. Vì thế, Long An có hy vọng để hướng đến trận thắng thứ hai của mình. Ở trận đấu còn lại, cuộc chạm trán giữa "người anh em" Quảng Nam và Hà Nội tại Tam Kỳ (17 giờ, Thể thao TV trực tiếp), được dự báo chiến thắng sẽ nghiêng về cho nhà đương kim vô địch.