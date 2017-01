TRỰC TIẾP vòng 3 V-League 2017: 'Derby nóng' tại sân Thống Nhất

16 giờ

Không được chờ đợi nhiều như các cuộc “derby” của Cảng Sài Gòn - Hải Quan - Công an TP.HCM trước đây, nhưng trận đấu giữa Sài Gòn và CLB TP.HCM cũng gây được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Được xem là đội khách vì “di cư” từ Hà Nội vào, nhưng Sài Gòn đang dần chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Không có lễ xuất quân ồn ào, rình rang như TP.HCM, đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn đang rất thành công với 2 trận toàn thắng. Chính vì thế, họ rất tự tin ở trận “derby” này để tìm chiến thắng thứ 3. Các trụ cột như Marcelo, Patrick Dos Santos, Quốc Long, Tiến Duy, Xuân Nam... hứa hẹn tiếp tục giúp Sài Gòn bay cao. Trong khi đó, CLB TP.HCM chỉ mới có 1 điểm lận lưng. Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh tuyên bố mục tiêu của CLB TP.HCM ở trận này là thi đấu đẹp mắt để cống hiến cho người hâm mộ, đồng thời quyết tâm không để trắng tay. Điểm mạnh của CLB TP.HCM là tinh thần thi đấu, bởi các cầu thủ đều chơi rất máu lửa. Được biết, lãnh đạo CLB sẽ thưởng lớn cho toàn đội nếu họ thắng trận này. Trận đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh (TQN) tại “chảo lửa” Lạch Tray cũng được quan tâm không kém. Hội CĐV TQN đã lên kế hoạch kéo đến sân Lạch Tray để tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng. Vì thế, trận đấu này được xem là sẽ nóng trên sân cỏ lẫn khán đài. BTC giải cũng đã khuyến cáo BTC sân Lạch Tray tăng cường lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho trận đấu. Do vắng trụ cột Vũ Minh Tuấn vì chấn thương nên TQN có phần bị đánh giá thấp hơn. Nhiều khả năng chủ nhà Hải Phòng sẽ có được chiến thắng tối thiểu. Trên sân Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa (TH) sẽ tiếp Long An (VTV6 trực tiếp lúc 16 giờ). Do Omar bị treo giò đến 8 trận nên TH buộc phải dốc toàn lực để lấy điểm trên sân nhà. Chút trở ngại cho đội bóng xứ Thanh, bởi mùa này Long An chơi khá tốt, nên thầy trò HLV Petrovic phải chơi thật hay mới hy vọng có chiến thắng. Hành quân đến sân Hàng Đẫy, HAGL thật sự gặp khó khăn sau 2 thất bại liên tiếp. Công Phượng và Văn Toàn vẫn mờ nhạt trên hàng công khiến đội bóng phố núi nan giải trong việc tìm cách đưa bóng vào khung thành đối thủ. Hà Nội sẽ tận dụng sự suy yếu của đội khách để có thể lấy trọn 3 điểm. Các cặp đấu còn lại của vòng 3 V-League cùng diễn ra chiều nay: SLNA gặp Sanna Khánh Hòa, XSKT Cần Thơ gặp Becamex Bình Dương, Quảng Nam gặp SHB Đà Nẵng.