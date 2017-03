TRỰC TIẾP vòng 8 V-League 2017: Sân Lạch Tray nóng bên ngoài, nguội bên trong?

Thiếu sự ủng hộ của người xem sẽ rất khó khăn cho đội bóng đất Cảng khi thầy trò Trương Việt Hoàng đang cần có thêm động lực vì đội khách hiện thi đấu rất hay và đang xếp nhì bảng tổng sắp.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đang rất khát khao vượt qua Becamex Bình Dương, nhưng thực tế nhiều mùa trước cho thấy thường Sông Lam Nghệ An đá hay trên sân Gò Đậu nhưng tại chảo lửa thành Vinh thì chính Bình Dương lại là đội chơi tốt hơn. Do vậy, đội khách hy vọng sẽ có điểm trong trận này.