Trưởng đoàn HAGL bị đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận

'Tôi không có thói quen than vãn, nhưng đúng là vào thời điểm này có những sự bất an dồn dập đến với đội mà đôi khi tôi không biết phải giải quyết thế nào. Rất may là chỉ đôi khi thôi vì tôi cũng đang cố gắng kiểm soát tình hình', HLV trưởng tuyển U.20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với thethao.thanhnien.vn.