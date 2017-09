Tuyển Việt Nam hội quân cho trận lượt về với Campuchia

Theo nguồn tin Thanh Niên, ban huấn luyện đã quyết định gọi trở lại Đinh Thanh Trung, đội trưởng CLB Quảng Nam, đội bóng đang chơi rất thăng hoa với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League.

Liên đoàn Bóng đá VN đang làm thủ tục xin phép CLB Gangwon cho Xuân Trường được về thi đấu cho tuyển VN và hy vọng anh sẽ có mặt tại Hà Nội ở đợt tập trung sắp tới. 2 thủ môn Đặng Văn Lâm và Phí Minh Long sẽ không được gọi tập trung đợt này.

Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung vẫn giữ nguyên các vị trí khác, gồm hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL); tiền vệ: Lê Văn Thắng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội ), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh); tiền đạo: Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Lan Phương