U.15 Việt Nam lại thắng nhọc Brunei

Sau chiến thắng khó nhọc trước Campuchia 2-1, U.15 Việt Nam xác định cuộc chiến ở giải U.15 Đông Nam Á 2017 giờ đây không còn dễ dàng cho các đội mạnh như trước mà cần phải hết sức tập trung và thi đấu chặt chẽ, không thể khinh suất với các đội bị xem là ‘chiếu dưới”. Hơn nữa trong bóng đá trẻ, khoảng cách giữa các quốc gia trong khu vực giờ không còn lớn nữa nên càng phải cẩn trọng, chắt chiu từng cơ hội.

Huấn luyện viên tuyển U.15 Việt Nam Vũ Hồng Việt trong cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu nhắc đi nhắc lại: “Chúng ta cần phải loại bỏ suy nghĩ rằng U.15 Việt Nam mạnh hơn so với các đối thủ trong bảng. Bóng đá trẻ khó nói khái niệm mạnh yếu vì tính không ổn định. Hôm nay thắng mai có thể thua. Vì vậy không được chủ quan một chút nào. Thắng một trận trước Campuchia mới chỉ là bước dạo đầu và chưa phải là điều gì ghê gớm mà cần phải nỗ lực hơn nửa vì trong bảng đấu này nếu chúng ta thể hiện không tốt thì nếu may mắn vào bán kết sẽ còn nhiều khó khăn chờ đợi phía trước khi gặp các đối thủ mạnh ở bảng A. Do vậy cả đội cần phải tỉnh táo trong mọi tình huống, xử lý khéo léo và khôn ngoan để không bị mất điểm khi gặp Brunei”.

Trong khi đó, trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung thẳng thắn cho biết “ Ở cấp độ U.15 nhiều đội trong khu vực tiến bộ nhờ đào tạo tốt. Brunei ở trận đầu đã hòa Đông Timor cho thấy họ không thể xem thường. Vì vậy tôi và ban huấn luyện đã nhắc nhở cả đội phải chơi với sự tập trung cao, không khinh suất. So với trận thắng Campuchia đội hình xuất phát có 2 sự điều chỉnh là tiền đạo Bá Dương (20) và tiền vệ Ngô Quang Thuần (19) vào sân từ đầu để tăng sức mạnh cho hàng trên. Còn lại vẫn là bộ khung với thủ môn Duy Dũng, các hậu vệ Vũ Tiến Long (12), Trịnh Quang Trường (3, đội trưởng), Trần Thanh Tú (16), Đoàn Chí Bảo (17), các tiền vệ Nguyễn Thế Hùng (6), Võ Nguyên Hoàng (10).

Thực tế phút 16 chúng ta đã ghi bàn nhờ công Bá Dương. Nhưng điểm yếu lớn mà U.15 Việt Nam cũng như một số đội bóng Việt Nam khác hay mắc phải tức là tư tưởng muốn giữ chiến thắng quá sớm nên co đội hình lại mà thiếu một chút bình tỉnh khi phòng ngự nên chúng ta đã để gỡ hòa. Nhưng vào hiệp 2, U.15 Việt Nam đá tốt hơn. Ý thức chiến thuật và tính kỷ luật trong lối chơi được đề cao nên phút 76, Quốc Hoàng đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1”.

Ông Lân Trung cho biết toàn đội sẽ tiếp tục tập trung thi đấu trận gặp Philippines vào ngày 14.7 để cố gắng tranh ngôi đầu bảng với Malaysia vào ngày 16.7 và ĐôngTimor ngày 18.7, nhằm tránh Thái Lan ở bán kết và hy vọng sẽ gặp đối thủ nặng ký này ở chung kết. Năm rồi U.15 Việt Nam (khi đó còn gọi là U.16) đã thi đấu rất hay khi vượt qua hàng loạt đội để vào đến chung kết và thua sát nút Úc. Lần này thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ cùng U.15 Việt Nam quyết tái lập thành tích và cố gắng làm hơn thế nữa tại sân chơi U.15 Đông Nam Á lần này để chuẩn bị tốt cho vòng loại U.16 châu Á gặp Úc, Campuchia và chủ nhà Mông Cổ vào tháng 9.

Đăng Khoa