U.18 Việt Nam tiếc đứt ruột khi để U.19 Vân Nam cầm chân

Lịch thi đấu cụ thể như sau (giờ thi đấu là giờ địa phương) Ngày 18.2: 10h00, Việt Nam vs Vân Nam 15h00, Thái Lan vs Tứ Xuyên Ngày 20.2: 10h00, Vân Nam vs Thái Lan 15h00, Việt Nam vs Tứ Xuyên Ngày 22.2: 10h00, Việt Nam vs Thái Lan 15h00, Tứ Xuyên vs Vân Nam