‘U.20 Honduras hơn U.20 Việt Nam, đừng xem thường họ’

Những ngày qua, U.20 Việt Nam đón nhận nhiều thông tin tích cực. Ngoại trừ thẻ đỏ của Đình Trọng, toàn bộ đội bóng đều đang đạt trạng thái tinh thần, thể lực rất tốt.



Bên cạnh đó, những thông tin từ việc U.20 Honduras đặt vé về sớm, hay nhận định của một số cây viết quốc tế cho rằng đối thủ đã mất tinh thần sau 2 trận thua liên tiếp cũng khiến người hâm mộ khấp khởi.

Với kinh nghiệm lâu năm của mình trong vai trò trưởng giải V-League, ông Dương Nghiệp Khôi đã có chia sẻ thú vị với người viết.

Khởi đầu, ông thủng thẳng: “Honduras chơi có vẻ tự phát đấy, nhưng họ có con người với những cá nhân gây đột biến được. Chỉ nói đến đó thôi là đủ mệt rồi đấy!”.

Một nhận định hơi lạ khi tinh thần toàn đội cũng như cả nước đang lên hừng hực. Ông Khôi nói tiếp: “Tôi vẫn cho rằng U.20 Honduras là đội bóng mạnh. Họ xứng đáng xếp trên U.20 Việt Nam. Tôi chờ đợi một trận đấu hay giữa 2 đội, nhưng đó sẽ là trận chiến thực sự. U.20 Việt Nam phải thể hiện được tối đa khả năng của mình mới mong có bàn thắng, chứ không dễ dàng.

Chúng ta có cơ hội để viết tiếp lịch sử. Đó là nhờ nền tảng sau trận gặp New Zealand và cả trận gặp Pháp nữa. Để ý thấy, tinh thần và trạng thái tâm lý của các cầu thủ lúc này rất khác so với trước trận gặp New Zealand!”.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều lần nhấn mạnh về hành trình lịch sử với các học trò U.20 Việt Nam. Họ đã có thể chơi tốt hơn nữa trước U.20 New Zealand, đặc biệt trong hiệp 2. Họ cũng có thể hạn chế bàn thua nữa trong hiệp 1 trận gặp U.20 Pháp.

Nhưng đó là những bài học lớn nhỏ mà từng cầu thủ một, từ thủ môn Tiến Dũng, đội trưởng Quang Hải, thẻ đỏ của Đình Trọng, sức bộc phá của Văn Hào… từng người một phải trải qua để trưởng thành.

17 ngày từ khi đặt chân đến Hàn Quốc để tập huấn tại Mokpo, 10 ngày từ khi U.20 Việt Nam chính thức là thành viên của World Cup U.20, từng ngày một, từng buổi tập hay trận đấu là những trải nghiệm đặc biệt quý giá có thể chỉ đến 1 lần trong đời!

HLV Hoàng Anh Tuấn từng nói chính điều kiện tổ chức, ăn tập, di chuyển, y tế, an ninh… nghiêm ngặt và quy củ của BTC World Cup giúp nâng cao giá trị của người chơi.

Người viết cảm nhận được rất rõ là bản thân cầu thủ đã và đang thích ứng dần với giá trị mới! Họ không còn những choáng ngợp khiến một tay kỹ thuật như Hoàng Nam từng “nhát chân” hơn không dám tung ra những quả chuyền độc là thương hiệu, để rồi chọn giải pháp an toàn hơn trước New Zealand.

Hay cái tên quá lớn của Pháp khiến tuyến giữa không là mình trong hiệp 1, và chỉ thể hiện được trong nửa sau hiệp 2 khiến đối thủ phải tôn trọng.

Sự trưởng thành đó, chính là nền tảng niềm tin cho U.20 Việt Nam trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với U.20 Honduras, nơi các chân sút như Đức Chinh, Quang Hải, Thanh Bình… cùng tự dặn lòng sẽ phải ghi bàn vào lưới đối thủ!

Quốc Việt

(từ Jeonju)