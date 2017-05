U.20 Việt Nam 0-0 U.20 New Zealand: 1 điểm son sáng chói

Thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa có pha bay người bắt bóng ngay trên đầu cầu thủ New Zealand. Tiến Dũng xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này.

Lối chơi của U.20 New Zealand khá đơn giản, bóng được xẻ ra 2 cánh và tạt bổng vào trong.

CĐV Việt Nam trên khán đài sân Cheonan cũng vượt trội so với phía New Zealand.

Các cầu thủ VN đang thi đấu rất cảnh giác, đặc biệt trước những pha bống bổng của New Zealand.

U.20 VN ra sân với trang phục toàn đỏ, còn U.20 New Zealand toàn trắng.

U.20 New Zealand: Michael Woud, Dane Ingham, Hunter Ashworth, Sean Liddicoat, Jack-Henry Sinclair, Reese Cox, Noah Billingsley, Moses Dyer, Clayton Lewis, Henry Cameron, Myer Bevan.

16 giờ