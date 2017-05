U.20 Việt Nam 0-2 U.20 Honduras: Chia tay World Cup!

U.20 Việt Nam 0:2

kết thúc U.20 Honduras Sendel Cruz (76')

Alvarez (90'+2') U.20 Pháp 2:0

kết thúc U.20 New Zealand Allan Saint-Maximin (23', 38')

ĐỘI HÌNH RA SÂN U.20 Việt Nam: Tiến Dũng; Tấn Tài, Tấn Sinh, Hoàng Đức, Văn Hậu, Trọng Đại, Hoàng Nam, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh, Thanh Bình U.20 Honduras: Michael Perello; Denil Maldonado, Wesly Decas, Dyland Andrade, Foslyn Grant, Carlos Pineda, Jose Garcia, Byron Rodriguez, Darixon Vuelto, Douglas Martinez, Jorge Alvarez

[VIDEO]: BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN Như vậy, U.20 Việt Nam đã chính thức khép lại cuộc chơi World Cup U.20 với chỉ 1 điểm. Ở bảng E, 2 đội giành quyền đi tiếp là U.20 Pháp và New Zealand. 90'+3' KẾT THÚC TRẬN. U.20 Honduras thắng U.20 Việt Nam 2-0. 90'+2' VÀOOOOOOOO. 2-0 cho U.20 Honduras. Alvarez sút chéo góc, thủ môn Tiến Dũng đã bị khuất tầm nhìn. 90' Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 87' Trần Thành nỗ lực sút bóng về phía khung thành Honduras nhưng các cú sút của cầu thủ VN đều thiếu lực. 86' BÓNG TRÚNG CỘT DỌC. Một cú sút xa của Quang Hải, bóng tìm đúng cột dọc Honduras dội ra. 85' THẺ VÀNG. Trọng tài phạt Phan Thanh Hậu lỗi giả vờ ngã trong vòng cấm. 80' U.20 VN thay người. Dương Văn Hào vào thay Lương Hoàng Nam. 79' Đức Chinh sút bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, bóng đi lượn ra phía ngoài cầu môn Honduras. 76' VÀOOOOOOO. 1-0 cho U.20 Honduras. Sendel Cruz dễ dàng sút bóng vào khung thành trống. Bàn thắng cho thấy sự hơn hẳn về thể lực của Honduras so với VN. 73' Honduras thay người. Flores vào thay Rodriguez. 70' VN không còn thể lực như hiệp 1 nên các pha triển khai tấn công khá chậm. Đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm những gì có thể nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. 68' Thế trận lúc này đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Honduras. Cầu thủ VN đã mất rất nhiều sức trong hiệp 1 và cho đến hiệp 2 hầu như tất cả đều xuống sức. 63' Một số vị trí của U.20 VN đang sa sút thể lực. 60' U.20 VN thay người. Phan Thanh Hậu vào thay Tiến Linh. Có Thanh Hậu hy vọng VN sẽ có những đường chuyền sáng hơn. 60' VN vẫn bế tắc trong tấn công, với thế trận này, HLV Hoàng Anh Tuấn nên mạnh dạn cho cầu thủ chơi mạo hiểm hơn, bởi chúng ta rất cần một chiến thắng. 57' U.20 VN đang đánh mất thế trận. 54' Rõ ràng các cầu thủ VN đã mất rất nhiều sức trong hiệp 1 khi lấn lướt đối thủ nhưng không thể ghi bàn. 49' Honduras đang ép sân U.20 VN. Honduras nhập cuộc khá tốt ở đầu hiệp 2, các pha tấn công bằng bóng bổng liên tục được rót vào khung thành VN, khiến hàng thủ của chúng ta phải làm việc khá vất vả. 46' Honduras thay người. Cruz vào thay Grant. 46' HIỆP 2 BẮT ĐẦU. 45'+2' KẾT THÚC HIỆP 1. Hai đội tạm hòa nhau 0-0. 45' Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. 45' Đến lượt Đức Chinh bị đau. Các cầu thủ Honduras đá rất rát. 42' Honduras bắt đầu tăng tốc tấn công khi VN có dấu hiệu xuống sức, nếu không giữ được thể lực tốt, VN rất dễ thất bại trong hiệp 2. 41' Nguy hiểm. Vuelto tung ra 2 cú sút liên tiếp về phía khung thành U.20 Việt Nam. Thủ môn Tiến Dũng vẫn chơi rất cảnh giác. 37' THẺ VÀNG. Wesly Decas phạm lỗi với Quang Hải. 36' Hôm qua là ngày mà cả làng bóng đá Việt Nam bình luận xung quanh khâu dứt điểm của U.20 Việt Nam. Để có thể đi tiếp ở World Cup, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải ghi 4 bàn vào lưới Honduras. >> Làm thế nào U.20 Việt Nam xé lưới Honduras?

>> Cơ hội U.20 Việt Nam ở lại World Cup: Thắng Honduras 4 bàn có được không? 31' U.20 VN thay người. Trần Thành vào thay Thanh Bình. 30' Đinh Thanh Bình tiếp tục bị đau và nhiều khả năng lần này anh không thể tiếp tục thi đấu. 26' Nguy hiểm. Rodriguez ngả người móc bóng đẹp mắt, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 23' Thanh Bình dính chấn thương sau pha phạm lỗi của hậu vệ Honduras. Tuy nhiên Bình đã có thể tiếp tục thi đấu 21' Ước chừng có khoảng 10 ngàn CĐV Việt Nam đang có mặt trên khán đài sân Jeonju. Theo thông báo từ FIFA, ngoài đội chủ nhà Hàn Quốc, U.20 Việt Nam là đội có số lượng CĐV đến sân cổ vũ đông đảo nhất tại World Cup U.20. 18' Nguy hiểm. Alvarez sút phạt thẳng về phía khung thành U.20 VN, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 15' Lối đá bật một chạm nhanh của VN khiến Honduras gặp nhiều khó khăn để cản phá. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có bàn thắng trong hiệp 1. 13' VN đang gây sức ép với những pha đánh biên tốc độ, nhưng chúng ta vẫn chưa thể tung ra những cú dứt điểm cuối cùng. 11' U.20 VN lại có pha đá phạt trực tiếp nhưng Quang Hải và các đồng đội của anh thực hiện không tốt. 10' Thanh Bình đột phá xâm nhập khu vực 16m50 của đối phương, nhưng anh không thể thực hiện đường chuyền cho đồng đội. 8' Tiến Linh lần đầu được đá chính đã thi đấu rất năng nổ. U.20 VN đang thi đấu pressing. 3' VN được hưởng quả đá phạt trực tiếp đầu tiên, Tấn Sinh sút bóng chệch cột dọc. VN cần tận dụng những tình huống cố định để ghi bàn. 2' U.20 VN nhập cuộc rất tự tin. Các cầu thủ VN đang hừng hực quyết tâm giành chiến thắng. 13 giờ HIỆP 1 BẮT ĐẦU. U.20 Việt Nam giao bóng trước. U.20 Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ, còn Honduras với toàn trắng. 12 giờ 55 Hai đội đã có mặt trên sân và làm nghi thức hát quốc ca, chào cờ. [VIDEO]: QUỐC CA VIỆT NAM VANG LÊN TẠI JEONJU 12 giờ 53 Trên sân Jeonju lúc này, có khá đông cổ động viên cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, chắc chắn đây sẽ là động lực để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chơi hay ở trận đấu này. 12 giờ 47 12 giờ 45 U.20 Việt Nam đang xếp thứ 3 bảng E với 1 điểm và có hiệu số -4. Còn ở 6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (chọn 4 suất đi tiếp vòng sau), U.20 Việt Nam xếp cuối cùng sau Costa Rica (1 - 4 điểm, hiệu số 0), Nhật Bản (2 - 4 điểm, hiệu số -1), Đức (3 - 4 điểm, hiệu số -1), Argentina (4 - 3 điểm, hiệu số +1), Ả rập Saudi (5 - 3 điểm, hiệu số -1). 12 giờ 30 Có một chút thay đổi trong đội hình của U.20 Việt Nam, đó là Trọng Đại ra sân ngay từ đầu và đeo băng thủ quân thay cho Quang Hải. Tiền đạo Tiến Linh cũng có trận đá chính đầu tiên tại giải. Hoàng Đức đá thay Đình Trọng bị treo giò. 12 giờ 25 Bên trong sân Jeonju, các cầu thủ U.20 Việt Nam đang khởi động. Ảnh: Độc Lập Ảnh: Độc Lập 12 giờ 20 CĐV Việt Nam đã chuẩn bị đủ thứ để chúc mừng cho U.20 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên ở World Cup. Ảnh: Độc Lập Ảnh: Độc Lập 11 giờ 30 [VIDEO]: CĐV VIỆT NAM BÊN NGOÀI SÂN VẬN ĐỘNG JEONJU

11 giờ Báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trước trận U.20 VN - U.20 Honduras vào lúc 12 giờ hôm nay với sự tham gia của HLV, cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng và HLV, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, được nối cầu truyền hình với các phóng viên đang tác nghiệp tại Hàn Quốc. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các trang Facebook, YouTube Báo Thanh Niên và trên website www.thanhnien.vn. Kính mời quý bạn đọc đón xem và đặt câu hỏi cho chương trình.

Từ Cheonan đến Jeonju những ngày này, trong những cuộc trao đổi trên sân tập hoặc sảnh khách sạn, câu nói chúng tôi nghe nhiều nhất từ các thành viên U.20 VN là “tại sao không?”.

tin liên quan Làm thế nào U.20 Việt Nam xé lưới Honduras? Hai cựu tuyển thủ Việt Nam đã có những đánh giá cũng như nhận xét về U.20 Việt Nam trước trận đấu quan trọng gặp U.20 Honduras (13 giờ, 28.5 - giờ VN).

Với kinh nghiệm từng là Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Iran và dẫn dắt tuyển bóng đá nước này dự Olympic 1996, ông Gede (Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ VN) đã có những tư vấn hữu ích: “Honduras to cao nhưng họ không có được tính kỷ luật và nhất là ý thức chiến thuật siêu hạng như Pháp. Họ chơi tấn công trông có vẻ hay nhưng đậm tính tự phát với những cá nhân như Douglas Martinez, Jorge Alvarez, Jose Reyes, Erick Arias... Bóng lên thường tập trung ở biên phải. Đặc biệt, cự ly đội hình của họ có lúc rất xa nhau, không giữ được tốt như Pháp hay New Zealand. Khi tràn lên tấn công, Honduras hay để lộ khoảng trống rất lớn ở 2 biên và sau lưng hàng phòng ngự. Điều này thấy rõ trong bàn thua đầu tiên trước New Zealand, khi hàng thủ đẩy cao của Honduras bắt việt vị không ăn ý để tiền đạo đối phương thoát xuống ghi bàn”.



Để khắc chế hiệu quả cách chơi bóng bộc phát này, theo ông Gede: “U.20 VN cần đánh phủ đầu như chúng ta đã làm ở trận gặp New Zealand, cố gắng ghi bàn sớm và sau đó cần nhử cho họ tràn lên để khai thác những tử huyệt của họ. Muốn vậy, trước hết phải giải quyết được bài toán 2 biên. Hai trận trước U.20 VN chơi không tốt ở 2 biên, các tiền vệ cánh chưa đóng góp được nhiều khi tổ chức tấn công. Cần phải khai thông tinh thần cho Dương Văn Hào, tiền vệ phải rất giàu đột biến nhưng chưa thoát ngưỡng tâm lý trong 2 trận đấu trước. Hồ Minh Dĩ, cái tên được rất nhiều chuyên gia nước ngoài chú ý trước giải, cũng chưa thể hiện hết được khả năng của mình nơi biên trái. Họ cần phải có các liệu pháp tâm lý để thi đấu hay hơn, từ đó mới giúp cho Đức Chinh và Quang Hải có nhiều cơ hội hơn”.

tin liên quan ‘U.20 Honduras hơn U.20 Việt Nam, đừng xem thường họ’ Giữa những lúc tinh thần lên cao, phó đoàn U.20 Việt Nam Dương Nghiệp Khôi - với kinh nghiệm lão luyện, đã nhắc nhở thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đừng vội xem thường sức mạnh của U.20 Honduras.

Ông Gede chia sẻ thêm: “U.20 VN sẽ đá 2 tiền đạo là Đức Chinh - Thanh Bình và khi có thế trận thuận lợi có thể tung cả Trần Thành hoặc Tiến Linh vào đá với đội hình 3 tiền đạo. Đây là trận mà U.20 VN bắt buộc phải thắng nên sẽ chơi tấn công. Tất nhiên hàng thủ sẽ phải chú trọng các pha đột kích của đối thủ để bịt hết các khoảng trống, tạo niềm tin cho hàng tấn công”.

Sau buổi tập chiều qua, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét: “Honduras là tập thể có những cá nhân khá hay, nhưng ở mặt bằng World Cup thì không quá đặc biệt. Họ giàu cảm xúc, chơi rất hay đó, nhưng ngay sau đó lại đá rất dở. Đó sẽ là cơ hội của U.20 VN. Tôi tin rằng chúng ta có thể ghi bàn vào lưới họ để giành chiến thắng. Hoàng Đức hay Trọng Đại sẽ thế vai trò của Đình Trọng, tôi không quá lo. Tôi sẽ có vài điều chỉnh cách chơi ở biên để đội hình thiên về tấn công. Do chỉ có 2 ngày vừa hồi phục và vừa phải di chuyển đến địa điểm thi đấu mới, nên điều tôi lo nhất là phải làm sao đảm bảo tốt thể lực để đủ sức quật ngã họ. Nhưng chúng tôi có niềm tin nên không gì là không thể”.

tin liên quan Cơ hội U.20 Việt Nam ở lại World Cup: Thắng Honduras 4 bàn có được không? Một tin không vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi cửa lọt tiếp vào vòng knock out của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ngày càng hẹp.

Thanh Niên Online