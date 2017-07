VCK U.17 QUỐC GIA 2017: TP.HCM thắng trận thứ 2 liên tiếp

Bất ngờ bị CAND cầm chân ở lượt trận đầu tiên, Viettel quyết gỡ gạc uy danh khi nhập cuộc với tốc độ rất cao trước FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi hưng phấn đang cao thì đoàn quân của ông Đặng Phương Nam lại nhận 1 gáo nước lạnh ở phút 13. Trong pha triển khai bóng đầu tiên của mình, Hùng Mạnh đã có pha nã đại bác ngoài vòng 16m50 đưa FLC Thanh Hóa vượt lên dẫn trước. Nhưng chỉ 3 phút sau, Viettel đã có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 sau pha đánh đầu của Ngọc Long.

Có bàn thắng gỡ hòa, Viettel đã liên tục dồn dép về phía khung thành của FLC Thanh Hóa. Thế nhưng tình huống nguy hiểm nhất trong thời gian còn lại của hiệp 1 là pha sút xa trúng cột dọc của Quang Độ phút thứ 30.

Sang hiệp 2, FLC Thanh Hóa chơi có phần chủ động hơn. Dù vậy, các học trò của ông Mai Xuân Hợp cũng không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra. Ở những phút cuối, Viettel tràn lên tấn công nhưng cũng không thể tìm thêm được bàn thắng, đành chấp nhận trận hòa thứ 2 sau 2 trận.

Buộc ứng cử viên vô địch phải chia điểm ở lượt 1, Công an Nhân dân tiếp tục tạo ấn tượng khi đánh bại ĐKVĐ Đồng Tháp với tỷ số 3-1. Tỷ số trên phản ánh đúng cục diện trên sân khi Công an Nhân Dân là đội chơi áp đảo hơn, tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Ba bàn thắng của đội bóng này do công của văn Phương (33’), Bảo Trung (50’), Xuân Thịnh (62’). Trong khi đó, bàn danh dự của Đồng Tháp được thực hiện bởi Quốc Huy (55’).

Ở trận còn lại, TP.HCM bất ngờ nhận bàn thua ngay phút thứ 5 trước Sanatech Khánh Hòa từ quả lốp bóng ở khoảng cách 20 của Minh Thọ. Dù chơi rất quyết tâm trong thời gian còn lại nhưng các học trò của ông Nguyễn Hoàng Xuân Trúc cũng không thể nào tìm kiếm được bàn gỡ, đành chấp nhận bị dẫn 1 bàn sau 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn ở hiệp 2. Trong thế trận 1 chiều, TP.HCM đã tìm được bàn quân bình tỷ số ở phút 61 sau pha dứt điểm của Phương Thịnh. Hưng phấn sau khi có bàn thắng, đoàn quân HLV Nguyễn Hoàng Xuân Trúc tiếp tục đẩy cao để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Nhưng phải đợi tới phút thứ 80, Trung Thành từ pha đá phạt góc bên cánh phải đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho TP.HCM.

Kết Quả FLC Thanh Hóa – Viettel: 1-1 CAND – Đồng Tháp: 3-1 Sanatech Khánh Hòa – TP.HCM: 1-2 LỊCH THI ĐẤU NGÀY 2.7 Sân Thành Long 2 15h00: HAGL – Hà Nội Sân Thành Long 1 15h00: SHB Đà Nẵng – Hà Tĩnh 17h30: Đắk Lắk – PVF

Bảo Nghi