19:58 Cập nhật tỷ số HAGL 4-2 Than Quảng Ninh (KT)

Sanna Khánh Hòa 1-0 TP.HCM (KT) SLNA 1-2 Hà Nội (KT) Long An 2-3 Quảng Nam (KT) Sài Gòn FC 2-0 FLC Thanh Hóa (KT) 19:28 Ngân Văn Đại vừa có pha mở tỷ số cho Sài Gòn FC trước FLC Thanh Hóa. Ảnh: Khả Hòa Ảnh: Khả Hòa 18:52 KẾT THÚC TRẬN HAGL thắng Than Quảng Ninh 4-2. 18:48 Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. 18:45 BÀN THẮNG 86': VÀOOOOO! 4-2 cho HAGL. Thanh Tùng sút 11 m chính xác. 18:44 PENALTY Châu Ngọc Quang bị cản ngã trái phép trong vòng cấm. 18:43 Cập nhật tỷ số HAGL 3-2 Than Quảng Ninh

Sanna Khánh Hòa 1-0 TP.HCM SLNA 1-2 Hà Nội Long An 1-1 Quảng Nam Sài Gòn FC 0-0 FLC Thanh Hóa 18:42 Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Vinh, SLNA đang bị Hà Nội tạm dẫn 2-1. Ảnh: Minh Tú

Ảnh: Minh Tú Còn trên sân Tân An, Long An đang cầm hòa Quảng Nam 1-1. Ảnh: Trân Quý Ảnh: Trân Quý 18:39 Thay người Thân Thắng Toàn vào thay Lê Văn Sơn. 18:35 Thay người Văn Toàn vào thay Minh Vương. 18:35 BÀN THẮNG 76': VÀOOOO! 2-3 cho Than Quảng Ninh. Mạc Hồng Quân đánh đầu cận thành cực mạnh, mặc dù thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã chạm được vào bóng nhưng vẫn không thể cứu được bàn thua. 18:31 THẺ VÀNG Henrique Motta và Dyachenko đều bị phạt sau pha va chạm. 18:30 BÀN THẮNG 71': VÀOOOOO! 1-3 cho Than Quảng Ninh sau khi Dyachenko sút 11 m thành công sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Văn Sơn. 18:28 Thay người Phan Thanh Hậu vào thay Công Phượng. 18:24 Cập nhật tỷ số HAGL 3-0 Than Quảng Ninh

Sanna Khánh Hòa 1-0 TP.HCM SLNA 1-2 Hà Nội Long An 1-1 Quảng Nam Sài Gòn FC 0-0 FLC Thanh Hóa 18:23 65': Bóng trúng xà ngang HAGL sau cú sút phạt của Văn Khoa. 18:20 60': A Hoàng vừa có pha cứu thua cho HAGL. 18:19 Cập nhật Trên sân Thống Nhất, trận đấu giữa Sài Gòn FC và FLC Thanh Hóa đã đi được 15 phút và tỷ số vẫn đang là 0-0. Ảnh: Khả Hòa Ảnh: Khả Hòa 18:17 57': HAGL đang có trận đấu khá dễ dàng khi hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh chơi như mơ ngủ. 18:13 Cập nhật tỷ số HAGL 3-0 Than Quảng Ninh

Sanna Khánh Hòa 0-0 TP.HCM SLNA 1-2 Hà Nội Long An 1-1 Quảng Nam Sài Gòn FC 0-0 FLC Thanh Hóa 18:11 BÀN THẮNG 52': VÀOOOO! Châu Ngọc Quang nâng tỷ số 3-0 cho HAGL. Hàng thủ Than Quảng Ninh đã chơi quá lơi lỏng trong trận đấu này. 18:08 Cập nhật tỷ số HAGL 2-0 Than Quảng Ninh Sanna Khánh Hòa 0-0 TP.HCM SLNA 1-2 Hà Nội Long An 0-1 Quảng Nam 18:06 47': HAGL vẫn chơi chủ động trong khi Than Quảng Ninh chưa cho thấy sự khởi sắc. 18:03 Hiệp 2 17:47 Hết hiệp 1 HAGL tạm dẫn Than Quảng Ninh 2-0. 17:46 Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. 17:45 Cập nhật tỷ số HAGL 2-0 Than Quảng Ninh Sanna Khánh Hòa 0-0 TP.HCM SLNA 1-2 Hà Nội Long An 0-0 Quảng Nam 17:40 BÀN THẮNG 39': VÀOOOOOO. Châu Ngọc Quang nâng tỷ số 2-0 khi bấm bóng qua đầu thủ môn Tuấn Linh. 17:39 38': Công Phượng sút bóng vọt xà trong tư thế trống trải. 17:38 37': Hải Huy vừa có pha đánh đầu cận thành, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 17:35 34': Dù đang bị dẫn, nhưng Than Quảng Ninh không có nhiều cơ hội công thành bởi HAGL chơi tương đối tốt. Nếu giữ được thế trận này, HAGL nhiều khả năng sẽ có được chiến thắng. 17:32 Cập nhật tỷ số HAGL 1-0 Than Quảng Ninh Sanna Khánh Hòa 0-0 TP.HCM SLNA 0-2 Hà Nội Long An 0-0 Quảng Nam 17:29 29': Than Quảng Ninh đang dâng cao đội hình. 17:25 BÀN THẮNG 24': VÀOOOOO! Henrique Motta bất ngờ sút xa mở tỷ số 1-0 cho HAGL. 17:17 17': Nguy hiểm. Dyachenko bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc cho Than Quảng Minh khi đối mặt với thủ môn Tô Vĩnh Lợi nhưng sút vọt xà. 17:14 13': Nguy hiểm. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi phản ứng nhanh để cứu thua cho HAGL từ cú sút căng của cầu thủ Hoa Hùng bên phía Than Quảng Ninh. 17:10 9': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình khi HAGL chơi thận trọng, không dám dốc toàn lực tấn công. 17:05 THẺ VÀNG 5': Hoa Hùng (Than Quảng Ninh) phạm lỗi với Việt Hưng. 17:03 3': Minh Vương sút phạt bật hàng rào. 17:02 2': HAGL chơi nhanh từ đầu trận, họ được hưởng quả phạt ngay trước vạch 16m50. 17:00 Hiệp 1 HAGL giao bóng trước. 16:55 Như vậy, danh sách xuất trận của HAGL không có Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh - những người vừa thi đấu tại SEA Games. Dù vậy, HAGL không hề suy yếu bởi họ vẫn có Minh Vương, Thanh Tùng, Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Việt Hưng. 16:52 ĐỘI HÌNH RA SÂN HAGL: Vĩnh Lợi, Văn Sơn, Đăng Tuấn, Mobi Fehr, A Hoàng, Minh Vương, Ngọc Quang, Việt Hưng, Thanh Tùng, Công Phượng, Marcelo Motta. Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Thanh Hào, Minh Tùng, Hoa Hùng, Trung Hiếu, Nguyên Sa, Xuân Tú, Hồng Quân, Patiyo, Dyachenko. 16:07 TRỰC TIẾP

16:05 Lịch thi đấu vòng 17 17 giờ: HAGL - Than Quảng Ninh 17 giờ: SLNA - Hà Nội 17 giờ: Sanna Khánh Hòa - TP.HCM 17 giờ 30: Long An - Quảng Nam 18 giờ: Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa

Tuy có lợi thế sân nhà song HAGL được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn khi một loạt cầu thủ quan trọng dính chấn thương và không thể ra sân cuối tuần này.

Theo đó nhiều khả năng bộ đôi Tuấn Anh và Vũ Văn Thanh sẽ không thể tham dự trận đấu với Than Quảng Ninh khi đang dính chấn thương nhẹ. Mất 2 trụ cột quan trọng, nhưng HAGL sẽ đón chào sự trở lại của Hồng Duy, Đức Lương.

Bên cạnh đó, A Hoàng và Trần Minh Vương cũng sẵn sàng xung trận khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương đã gặp phải ở những vòng đấu trước đó.

tin liên quan Tuấn Anh, Văn Thanh vắng mặt ngày HAGL tiếp đương kim vô địch Cúp Quốc gia Bên cạnh công tác tâm lý cho các chàng trai trở về sau SEA Games, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng phải lên phương án giúp HAGL lấp khoảng trống cho Tuấn Anh và Văn Thanh để lại.

Về phía Than Quảng Ninh, họ sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Minh Tuấn vì lý do chấn thương. Tuy nhiên, trụ cột khác như Nguyên Sa, Xuân Tú, Patiyo, Trung Hiếu... đều sẵn sàng ra sân ở trận đấu này. Trước đó, Than Quảng Ninh đã có bước tăng tốc vào thời điểm quan trọng cùng những chiến thắng liên tiếp trước khi V-League tạm dừng.

Giờ đây, Than Quảng Ninh đã gia nhập top 3 và chỉ còn cách đội đứng đầu bảng là FLC Thanh Hóa 6 điểm. Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu, thầy trò Phan Thanh Hùng lên Pleiku để giành 3 điểm. Trước một HAGL đang thời kỳ mệt mỏi, nhiều khả năng Than Quảng Ninh sẽ giành được một kết quả có lợi.

