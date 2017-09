19:26 Cập nhật tỷ số HAGL 1-2 Long An (KT) Đà Nẵng 0-1 SLNA (KT) Thanh Hóa 2-3 Quảng Nam (KT) Sài Gòn 0-0 Quảng Ninh (KT) 18:55 KẾT THÚC TRẬN 90'+5': Long An thắng HAGL 2-1. 18:53 THẺ ĐỎ Phạm Đăng Tuấn nhận thẻ vàng thứ 2 do lỗi kéo áo Eydison. 18:49 Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. 18:46 Long An thay người 86': Vũ Em vào thay Hoàng Nam. 18:45 85': Nguy hiểm. Phan Tấn Tài sút bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau pha đối mặt với thủ thành Tô Vĩnh Lợi. 18:39 THẺ VÀNG 79': Tài Lộc vào bóng nguy hiểm với A Hoàng (HAGL). 18:36 Bóng chạm xà ngang 76': Một pha tạt bóng của Văn Toàn khiến Trung Hiếu (Long An) lúng túng phá bóng không chuẩn xác, bóng bật trúng xà ngang. 18:33 HAGL thay người A Sân vào thay Văn Sơn. 18:32 THẺ VÀNG Thủ môn Tiến Anh của Long An bị phạt lỗi câu giờ. 18:28 Long An thay người 69': Phan Tấn Tài vào thay cho Bảo Anh. 18:26 67': Nguy hiểm. Văn Toàn tung người đánh đầu, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 18:22 Long An thay người 64': Huỳnh Tấn Tài vào thay Hải Phong. 18:21 BÀN THẮNG 61': VÀOOOO! 1-2 cho HAGL. Công Phượng đi bóng kỹ thuật và bị cầu thủ Long An đốn ngã trong vòng cấm. Bóng đến chân Minh Vương và một pha rút ngắn tỷ số khá dễ dàng. 18:18 58': Những pha đá phạt của HAGL tính đến thời điểm này đều không tốt. 18:13 BÀN THẮNG 53': VÀOOOOO! 2-0 cho Long An. Một cú sút xa cực mạnh và chuẩn xác của Dias. 18:09 49': Nguy hiểm. Motta đánh đầu vọt xà sau quả đá phạt của Việt Hưng. 18:06 47': Công Phượng sút phạt, bóng đi quá cao. 18:05 HAGL thay người Văn Toàn vào thay Thanh Tùng 18:04 HIỆP 2 BẮT ĐẦU 17:47 Hết hiệp 1 Long An tạm dẫn HAGL 1-0 do pha đá phản lưới nhà của Motta. 17:44 Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. 17:42 43': HAGL vẫn đang bế tắc trong việc triển khai tấn công. 17:35 35': HAGL vẫn thiếu một chút sự chuẩn xác trong những cú sút sau cùng. Phía Long An, những pha phản công của họ rất nguy hiểm với sự xông xáo của ngoại binh Eydison. 17:26 28': Thêm một cú sút xa, bóng không đi đúng mục tiêu của Công Phượng. 17:24 24': HAGL đang dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Về lý thuyết Long An vẫn còn cơ hội trụ hạng, nên thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương luôn thi đấu rất máu lửa. 17:18 19': Nguy hiểm. Công Phượng sút bóng từ ngoài vòng 16m50, bóng đi cao hơn xà ngang Long An chút ít. 17:15 15': Hai đội đang thi đấu với tốc độ cao. 17:10 BÀN THẮNG 10': VÀOOOOO! 1-0 cho Long An. Motta lúng túng đá phản lưới nhà sau đường chuyền xa của cầu thủ Long An. 17:05 5': Nguy hiểm. Nguyễn Tài Lộc sút bóng cận thành HAGL, bóng đi chệch mục tiêu. 17:01 HIỆP 1 BẮT ĐẦU HAGL giao bóng trước. 16:59 Trong màu áo CLB Long An hiện nay có 2 cầu thủ Lương Hoàng Nam và Lê Phạm Thành Long. Đây là 2 cầu thủ thuộc biên chế HAGL và cho Long An mượn. 16:56 Lịch thi đấu hôm nay 17 giờ: HAGL - Long An Đà Nẵng - SLNA Thanh Hóa - Quảng Nam 18 giờ: Sài Gòn - Quảng Ninh 16:55 ĐỘI HÌNH RA SÂN HAGL: Tô Vĩnh Lợi - Văn Sơn, Đăng Tuấn, A Hoàng, Fehr, Minh Vương, Thanh Tùng, Ngọc Quang, Việt Hưng, Công Phượng, Motta. Long An: Tiến Anh - Hải Phong, Thành Trung, Bảo Anh, Tài Lộc, Phương Tâm, Trung Hiếu, Hoàng Nam, Thành Long, Queiroz Dias, Eydison. 16:31 Các cầu thủ HAGL khởi động Ảnh: Minh Trần Ảnh: Minh Trần 16:24 TRỰC TIẾP

16:23 Trên sân Pleiku 16:22 Trước trận

Với một loạt thay đổi trong đội hình ra sân sau sự cố hồi đầu mùa giải, Long An vẫn chưa thể tìm lại được cảm giác chiến thắng. Trải qua 5 trận toàn thua, 16 trận không biết đến mùi chiến thắng, tinh thần các vị khách đã tụt dốc thê thảm, nhất là sau khi đánh rơi 3 điểm trước Quảng Nam ở vòng đấu vừa qua.

Tinh thần thiếu sinh khí, đội hình không có sức bật, phải đá sân khách, chẳng biết chuyến hành quân đến phố núi lần này, thầy trò Nguyễn Minh Phương dựa vào thứ gì để đối chọi với HAGL đang rất hưng phấn sau khi hạ gục Than Quảng Ninh hôm 10.9. Thêm vào đó, đối thủ trực tiếp của Long An là XSKT.Cần Thơ vừa có chiến thắng trước TP.HCM hôm 16.9. Qua đó, thầy trò Vũ Quang Bảo đã kiếm được 17 điểm, bỏ xa Long An tới 12 điểm trước khi thầy trò Minh Phương bước vào trận đấu trên phố núi.

Trong khi đó, lực lượng nòng cốt HAGL vừa dự SEA Games không có phong độ tốt, vô tình giúp cho các cầu thủ còn lại có cơ hội thể hiện mình. Những Minh Vương, Ngọc Quang, Việt Hưng... đã chơi cực kỳ xuất sắc ở trận đấu vừa qua.

Điều này cũng rất dễ hiểu bởi những cầu thủ trẻ đó đều ở dạng tiềm năng chờ thời cơ phát tiết. Và rất có thể, điều này sẽ được lặp lại khi HAGL hừng hực khí thế tiếp đội bét bảng Long An trên sân nhà Pleiku.

