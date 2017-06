Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Sạch bóng hạng Nhất

16 giờ 30

Thậm chí sau vòng đấu này, rất có thể không còn đội hạng Nhất nào ở giải, dẫu Bình Phước và Viettel đang có thành tích khá tốt ở hạng Nhất (Bình Phước đứng thứ nhì tổng sắp với 13 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Huế, nhưng thua hiệu số, trong lúc Viettel xếp thứ 3 với 12 điểm). Ở cuộc so kè này, do Bình Phước và Viettel không sử dụng ngoại binh theo điều lệ của giải hạng Nhất, nên các ngoại binh của 2 đội bóng Than Quảng Ninh và B.Bình Dương đương nhiên cũng phải ngồi làm khán giả để đảm bảo tính công bằng theo điều lệ giải, điều này có thể làm khó chút ít cho hai đội chủ nhà trong việc vận hành lối chơi, đặc biệt là B.Bình Dương. Thế nhưng với những cái tên nổi trội trong lực lượng của 2 “ông lớn” đang thi đấu ở V-League, chưa kể Than Quảng Ninh đang là ĐKVĐ Cúp Quốc gia, nên rất khó để CLB Bình Phước và Viettel làm nên bất ngờ. Vì vậy, đây sẽ là những trận đấu đầy khó khăn với các đội bóng hạng Nhất, nhưng âu cũng là cơ hội để Bình Phước và Viettel kiểm tra thực lực của chính mình ở sân chơi chuyên nghiệp, nếu có khát vọng cạnh tranh suất thăng hạng V-League vào cuối mùa.