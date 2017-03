Vòng loại giải U.19 Quốc gia 2017: Kịch tính đến giờ chót

Tại bảng A chiều nay, 10.3, SLNA đã vươn lên đầu bảng với 19 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội. Đội Viettel cũng thắng Than Quảng Ninh 2-0 để có cùng 18 điểm với Hà Nội chia nhau 2 vị trí nhì và ba. Tuy nhiên ở bảng này, Hà Nội vẫn lợi thế vì còn gặp 2 đối thủ đã hết hy vọng là Nam Định và Than Quảng Ninh, trong khi SLNA và Viettel sẽ đọ sức với nhau vào chiều 11.3 tới để xem đội nào cùng Hà Nội đi thẳng vào vòng chung kết . Đội thua trong trận SLNA- Viettel vẫn nhiều khả năng giành vé thứ 3 (vé vớt) cho đội thứ ba cao điểm nhất lọt vào vòng chung kết.



Bất ngờ ở bảng B khi chủ nhà Sanatech Khánh Hòa (KH) thua Thừa Thiên Huế 0-1. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Tý khiến KH chỉ có 16 điểm mất ngôi đầu bảng về tay Huế vối 18 điểm. Trong khi đó Quảng Nam đang vùng lên mạnh mẽ khi hạ SHB Đà Nẵng 2-1 để có 13 điểm. Nếu KH sảy chấn 1 trong 2 trận tới đây trước Đà Nẵng hoặc Đak Lak thì nhiều khả năng Quảng Nam sẽ giành vé thứ 2.

Tại bảng C sau chiếc vé đầu của PVF, cục diện tranh chấp vé thứ nhì đang gay cấn giữa Long An (13 điểm) Cần Thơ (11 điểm, thắng Tây Ninh 2-0) và TP.HCM (10 điểm). Long An đang nắm quyền tự quyết vì chỉ cần thắng 2 đội đã hết hy vọng là Tây Ninh và Đồng Nai ở 2 lượt còn lại ngày 11 và 14/3 sẽ giành vé. Nhưng nếu Long An sẩy chân 1 trong 2 trận này thì Cần Thơ, thậm chí TP.HCM vẫn có thể bứt lên.

Ráo riết chuẩn bị cho vòng chung kết

Trong những năm qua giải bóng đá U.19 quốc gia diễn ra đều đặn hàng năm được coi là sân chơi quan trọng cho lớp kế thừa cho bóng đá Việt Nam. Giải đấu cũng đã nhận được sự quan tâm của các cấp có trách nhiệm ngành thể thao cũng như địa phương đăng cai, sự đón nhận hào hứng của các đội bóng và sự theo dõi sát sao, cổ vũ nhiệt tình của hàng triệu người hâm mộ nên đã thu được những tín hiệu phát triển đáng kể. Các nhà chuyên môn xác định giải U.19 là nơi tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ bổ sung cho đội tuyển bóng đá Olympic và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Cũng như mọi năm, giải bóng đá U.19 luôn nhận được sự tham gia tích cực của nhiều đội bóng tỉnh, thành, ngành, CLB, sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông và người hâm mộ trong cả nước cùng sự đồng hành của các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp quan tâm đến bóng đá trẻ. Năm nay là lần thứ hai Tập đoàn truyền thông Thanh Niên đứng ra nhận phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức vòng chung kết giải bóng đá U.19. Được sự hỗ trợ của Báo Thanh Niên, giải U.19 sẽ được xây dựng theo mô hình tổ chức của giải U.21 để giúp cho cầu thủ trẻ có thêm động lực thi đấu, từ đó phát hiện ra thêm tài năng cho bóng đá nước nhà.

Tổng giải thưởng cho giải U.19 lên đến 500 triệu đồng, trong đó từng trận vẫn có giải dành cho cầu thủ ghi bàn và cầu thủ xuất sắc nhất do 25 phóng viên thể thao có mặt trên sân bầu chọn.

Đặc biệt vòng chung kết giải bóng đá U.19 năm 2017 diễn ra tại Quy Nhơn (Bình Định) đúng dịp Tỉnh Bình Định kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975-31.3.2017) nên giải đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Sở Văn hóa Thể thao Tỉnh Bình Định. Ngoài việc tổ chức tại sân chính Quy Nhơn, 2 trận cùng giờ lượt cuối của giải sẽ diễn ra tại sân huyện Tây Sơn để phục vụ sự hâm mộ và háo hức đông đảo người hâm mộ tại đây.

Năm nay vòng chung kết giải bóng đá U.19 có nhà tài trợ vận chuyển Việt nam Airlines cùng các đơn vị tài trợ khác như Công ty Yến Sào Khánh Hòa, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty Falcon Coating Việt Nam, Công ty truyền thông bóng đá Việt Nam, Công ty tư vấn DP, Công ty thể thao Động Lực, Bà Nà Hills... sẽ đồng hành với giải.

4 trận đấu gồm trận khai mạc (15 giờ 30 ngày 21.3), 2 trận bán kết (16 giờ ngày 28 và 29.3), trận chung kết và lễ bế mạc (15 giờ 30 ngày 31.3) sẽ được trực tiếp trên các đài truyền hình. Ngoài ra các trận còn lại của vòng chung kết giải U.19 sẽ được Ban tổ chức xem xét trực tiếp trên thethao.thanhnien.vn và kênh youtube

Đăng Khoa