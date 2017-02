VPF vẫn giữ Trưởng ban tổ chức V-League

Bộ tứ chọn trọng tài

Trả lời báo chí sau cuộc họp, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nhấn mạnh: “Từ nay VPF sẽ có quyền mời, sắp xếp, đổi trọng tài (TT) và giám sát TT. Trước đây 2 lực lượng này do Ban TT của VFF phân công và sắp xếp trước các vòng đấu gửi sang, cứ thế sử dụng mà thiếu phản biện. Sau buổi họp HĐQT chiều qua, VPF thống nhất cử ra 4 thành viên trực tiếp sắp xếp TT để tạo sự khách quan, không như hiện nay dồn hết cho một mình Trưởng ban TT VFF Nguyễn Văn Mùi. Bộ tứ quyền lực TT là Trưởng BTC Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Viễn cùng với trưởng hoặc phó ban TT sẽ quyết định chọn TT và giám sát”. “Trong trường hợp ý kiến các bên là 2-2 thì tôi sẽ là người có tiếng nói cuối cùng. Như vậy sẽ tránh được trường hợp tranh cãi giữa các thành viên”, ông Thắng cho biết thêm.



[VIDEO]: CHỦ TỊCH VPF VÕ QUỐC THẮNG CHIA SẺ VỚI BÁO CHÍ HÔM 28.2

Để chấn chỉnh lại công tác TT nhằm lấy lại niềm tin của người hâm mộ và các đội bóng, trước mắt tại vòng 8 tới VPF sẽ không mời những TT chưa hoàn thành nhiệm vụ trong 7 vòng đấu đầu tiên, sau đó sẽ có những quyết định mạnh tay và dài hạn hơn. Như vậy các TT Đức Vũ, Trung Kiên B, Ngọc Châu, Hiền Triết, Trọng Thư, Đình Thịnh… vướng nhiều sai sót, bị dư luận phản ứng, tạm thời sẽ không làm nhiệm vụ ở vòng 8.

Ông Võ Quốc Thắng cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là nếu tư tưởng và đạo đức của TT, giám sát TT có vấn đề thì chúng tôi không mời. Ngay cả lượt về V-League sắp tới, chúng tôi có thể loại ngay từ danh sách đầu tiên. Ban TT cố tình đưa qua chúng tôi cũng không mời. Chúng tôi thống nhất không công bố danh tính, nhưng VPF có thể trong 6 tháng, 1 năm, thậm chí 5 năm không mời TT nào đó. Chúng tôi không nói anh đúng hay sai hoặc có động cơ gì. Chuyện kỷ luật sẽ là của Ban Kỷ luật và Ban TT. Nhưng đơn giản là chúng tôi không mời nữa. Những kiến nghị này nhận được sự ủng hộ của Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn”.

Vì sao không thay ông Ngọc ?

Một vấn đề nổi cộm khác cũng gây nhiều phản ứng trong dư luận là vai trò và trách nhiệm của Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc. Ông Thắng cho biết trước HĐQT, ông Ngọc đã nhận được những góp ý thẳng thắn của các thành viên HĐQT.

tin liên quan Ông Nguyễn Văn Mùi vẫn tại vị, VPF can thiệp sâu vào phân công trọng tài 'Nếu thấy trọng tài sai, chúng tôi có quyền không mời trong 1 tháng, 6 tháng, thậm chí 5 năm”, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt nam (VPF) Võ Quốc Thắng cho biết sau buổi họp hội đồng quản trị (HĐQT) chiều 28.2.

“Anh Ngọc đã nghiêm túc nhận trách nhiệm và tự nhận hình thức kỷ luật cao nhất là xin rút khỏi vai trò trưởng ban tổ chức giải. Tuy nhiên, sau khi xin ý kiến các thành viên, chúng tôi cho rằng anh Ngọc tuy sai nhưng không phải chủ động sai. Hơn nữa anh Ngọc có kinh nghiệm làm mấy mùa trước khá tốt, rất có trách nhiệm.

Tình huống trên sân Thống Nhất diễn biến nhanh, anh Ngọc phản ứng hơi chậm do bất ngờ trước hành xử trước nay chưa từng có của thủ môn và đội Long An. Do vậy 100% thành viên HĐQT yêu cầu anh Ngọc tiếp tục làm trưởng BTC giải. Nếu anh Ngọc cương quyết không tuân thủ, HĐQT sẽ xem xét vai trò Phó tổng giám đốc VPF của anh ấy”.

Quốc Việt