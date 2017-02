Vụ CLB Long An: Chủ tịch và HLV bị cấm 3 năm, treo giò cầu thủ 2 năm

Căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan các vi phạm tại lượt trận thứ 6 giải Vô địch Quốc gia- Toyota 2017 do Ban tổ chức giải cung cấp, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã tiến hành xem xét và ban hành các quyết định kỷ luật đối với các hành vi vi phạm như sau:

1. Đối với các hành vi vi phạm của câu lạc bộ bóng đá Long An xảy ra trong trận đấu giữa hai CLB TP. HCM và Long An ngày 19.2.2017 trên sân vận động Thống Nhất, TP. HCM:

Áp dụng các quy định tại khoản 2 Điều 107 và các điểm đ, k khoản 1, điểm b, c khoản 2 Điều 5, Điều 47, Điều 60, Điều 62 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng quy định về trách nhiệm của nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được quy định tại Điều 34 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp; để xem xét, quyết định các hình thức kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân như sau:

- Đối với CLB bóng đá Long An: Cảnh cáo và phạt 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) do có các hành vi: Làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

- Đối với ông Võ Thành Nhiệm- Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Long An: Phạt 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 36 tháng, do có các hành vi: Phản ứng; kích động các cầu thủ làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

- Đối với ông Ngô Quang Sang- huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Long An: Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 36 tháng, do có các hành vi: Phản ứng; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

- Đối với cầu thủ Huỳnh Quang Thanh (số 20) của câu lạc bộ bóng đá Long An: Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 24 tháng do có các hành vi: Phản ứng; xúi giục các cầu thủ khác có hành vi phi thể thao; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

- Đối với cầu thủ Nguyễn Minh Nhựt (số 1) của câu lạc bộ bóng đá Long An: Phạt 10.000.000đ (Mười triệu đồng) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 24 tháng do có các hành vi: Phản ứng; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.