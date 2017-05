World Cup U.20: Bị chỉ trích, HLV Honduras phản ứng

Về những chỉ trích của báo chí tại quê nhà Honduras sau 2 trận trắng tay, chỉ ghi 1 bàn và nhận đến 7 bàn thua, HLV Carlos Tabora cho biết: “Tôi có đọc hết những gì báo chí viết. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối trước U.20 Việt Nam để có câu trả lời. U.20 Việt Nam là đối thủ mạnh, có lối chơi rất khó chịu với những cầu thủ có tốc độ. Cầu thủ của các bạn có kỹ thuật, thể lực tốt và đặc biệt là theo bóng rất dẻo dai. Những kết quả giành được đến lúc này của U.20 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng. Tôi muốn thể hiện sự tôn trọng đến đội bóng của các bạn.

Về Honduras, tôi xin phép chưa nói ra những điều chỉnh cho trận đấu cuối cùng vì muốn nhìn vào phản ứng của các cầu thủ trong tập luyện. Tôi hy vọng Honduras và Việt Nam sẽ cống hiến một trận đấu hay và có nhiều bàn thắng”.

Về phần mình, chân sút Darixon Vuelto cho biết: “Tôi lúc này cảm thấy buồn sau trận thua U.20 New Zealand. Bàn thắng may mắn ở đầu hiệp 1 của họ đã khiến kế hoạch chúng tôi bị phá sản vì thế trận rất khó khăn. Chúng tôi rất muốn có kết quả tốt trước New Zealand và tin rằng mình có thể làm tốt hơn. Giờ đây, chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu gặp U.20 Việt Nam với mục tiêu có điểm đầu tiên. Các bạn có đội bóng mạnh, sở hữu những cầu thủ có tốc độ, rất chịu khó đeo bám và chơi rất mạnh mẽ. Đó sẽ là trận đấu không dễ dàng”.

Quốc Việt

(từ Jeonju)