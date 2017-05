World Cup U.20: Cuộc trình diễn của các ngôi sao tương lai

Quang Hải, Đức Chinh sẽ tỏa sáng Được mời tường thuật những trận đấu quan trọng của World Cup U.20 (dĩ nhiên phải có 3 trận đấu của U.20 VN tại vòng bảng) trên hệ thống truyền hình của FPT, bình luận viên Quang Huy đã chia sẻ một số quan điểm về những ngôi sao của VN có thể tỏa sáng ở sân chơi năm nay. Anh nói: “Tôi may mắn được theo chân đội U.20 VN trong chuyến tập huấn ngắn ngày tại Đức, và Nguyễn Quang Hải luôn gây ấn tượng mạnh với tôi không chỉ về chuyên môn mà còn ở tác phong, lối sống của cậu ấy giữa tập thể. Khi đó, Hải không biết mình sẽ được chọn làm đội trưởng, nhưng cách mà Hải thể hiện về sự gương mẫu, chuyên cần nó hết sức tự nhiên, không làm màu, không diễn sâu”. Ông Huy nói tiếp: “Ở trận đấu với U.20 Argentina, dù VN thua nhưng Hải đã chứng tỏ mình rất xứng đáng đeo băng thủ quân. Hải chơi ở vị trí hộ công và là một trong những số ít cầu thủ của đội U.20 VN tạo được dấu ấn đặc biệt tại V-League. Cùng với Hải còn có tiền đạo Hà Đức Chinh là cầu thủ có kinh nghiệm vượt trội so với anh em còn lại trong đội U.20 VN. Chính sự già dặn và dày dạn kinh nghiệm này sẽ giúp Hải và Chinh tạo được đột biến trên hàng công của VN, thậm chí có thể tạo nên bàn thắng cho đội. Tôi rất hy vọng VN làm nên được điều gì đó tuyệt vời trong trận ra quân gặp U.20 New Zealand. Tôi linh cảm, chúng ta sẽ có cơ hội. VN sẽ chơi thủ chắc, đợi cơ hội để phản công và trong số lần tấn công hiếm hoi, Hải và Chinh có thể tạo dấu ấn cho riêng mình. Chinh là cầu thủ duy nhất ghi bàn vào lưới U.20 Argentina vì cậu ấy cũng là mẫu trung phong khá nhạy cảm. Bằng kinh nghiệm của mình, Hải và cũng có thể là Chinh sẽ biết chắt chiu cơ hội để chuyển hóa tình huống thành bàn thắng”. Theo ông Huy, U.20 VN thiệt thòi quá nhiều bởi cùng lúc mất bộ đôi tiền vệ trung tâm là Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, hai cầu thủ có khả năng sáng tạo và phòng thủ khá tốt. Nhưng chính vì sự thiếu hụt này mà hàng phòng ngự của VN càng phải tập trung hơn, chơi an toàn hơn, bọc lót chặt chẽ hơn. Vì thế, toàn bộ hàng thủ sẽ đều phải là những ngôi sao. Ai cũng phải nỗ lực tối đa, hoàn tất xuất sắc vị trí của mình mới mong không bị thủng lưới.



Lan Phương