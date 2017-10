Lý Hoàng Nam rớt ra khỏi tốp 500 ATP

Có mặt tại New York (Mỹ) xem trận chung kết giữa Rafael Nadal và Kevin Anderson, 2 độc giả trúng giải Cuộc thi Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả Wimbledon đi xem US Open 2017 do báo Thanh Niên tổ chức, đã có nhiều cảm nhận về giải Grand Slam danh giá này.