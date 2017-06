Sôi nổi giải quần vợt Hội nhà báo TP.HCM mở rộng 2017

Giải năm nay có sự tham dự của 96 VĐV của 20 đơn vị báo chí là Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Nông Nghiệp, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, Công an TP.HCM, Thanh Niên, Tạp chí thuế, Thể thao TP.HCM, Khăn quàng đỏ, Tạp chí Thanh Niên, báo Bình Phước, Đài tiếng nói VN (VOV), Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH), Đài truyền hình VN, Đài truyền hình TP.HCM, Truyền hình cáp SCTV, Truyền hình quốc hội, Đài PT-TH Khánh Hòa, Đài PTTH Bình Phước, Cục An ninh thông tin truyền thông Bộ Công An (A 87), Phòng an ninh văn hóa CATP.HCM (PA 83), 3 Liên đoàn quần vợt VN, Liên đoàn quần vợt TP.HCM, Liên đoàn quần vợt Bình Dương, Hội nhà báo TP.HCM, cùng 16 đơn vị doanh nghiệp tham gia thi đấu 6 nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nam nữ, đơn nam và đôi nam báo chí doanh nghiệp.

Đồng hành với giải có các đơn vị tài trợ chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Tổng công ty Becamex IDC, Công ty Yến Sào Khánh Hòa, Công ty TNHH Tân Hiệp Phát,. Công ty Sơn Kimland, Công ty Anovafeed, Công ty Điền Phúc An cùng các đơn vị tài trợ khác.

Tham dự lễ khai mạc và động viên các VĐV thi đấu có sự hiện diện của Nhà báo Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà Báo TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo; Nhà báo Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên VN, Tổng Biên Tập Báo Thanh Niên, đồng trưởng ban tổ chức; Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch Hội Nhà Báo TP.HCM, đồng trưởng ban tổ chức; Nhà báo Lê Anh Vũ, Giám đốc đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa; Nhà báo Vương Quyền, Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM; Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt VN.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt TPHCM, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh; Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Becamex IDC; Ông Lê Quỳnh Đài, Phó chủ tịch UBND Q.8...

Nhà báo Mã Diệu Cương đánh giá rất cao giải quần vợt Hội Nhà báo TPHCM mở rộng hàng năm, là dịp rất tốt để các VĐV thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Giải đấu còn là cơ hội rèn luyện bổ ích cho các tay vợt nâng cao hơn nữa sức mạnh phong trào chơi tennis trong giới báo chí và giao lưu với các đối tác doanh nghiệp. Hội nhà báo TPHCM cũng đánh giá rất cao vai trò của Báo Thanh Niên và đồng trường BTC Nguyễn Quang Thông đã có những đóng góp tích cực để hàng năm giải diễn ra đều đặn, có quy mô và chất lượng, có ý nghĩa kết nối giới báo chí và cộng đồng doanh nghiệp một cách sôi nổi và đầy hiệu quả. Hội nhà báo cũng đánh giá cao sự hợp tác của các đơn vị đồng hành đã góp phần mang lại thành công cho giải đấu.

Trong ngày đầu tiên giải đã diễn ra các nội dung đôi nam lãnh đạo bốc thăm ngẫu nhiên giữa 18 tay vợt thành 9 cặp chia vào 3 bảng), đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nam báo chí doanh nghiệp. Kết quả ở giải đôi nam lãnh đạo cặp Nguyễn Quang Thông (Báo Thanh Niên) và Ngô Quang Hạnh (SCTV) đoạt ngôi vô địch sau khi thắng đôi Trần Ngọc Linh (SCTV) và Nguyễn Minh Sơn (Sơn kimland) trong trận chung kết. Đồng hạng ba là đôi Lê Hải (báo Nông Nghiệp)- Đỗ Văn Lũy (báo Người lao động) và Nguyễn Quốc Kỳ (Liên đoàn quần vợt VN)- Nguyễn Hoàng Tuấn (Sơn Kimland).

Ở nội đôi nam dưới 45 tuổi chỉ mới xác định cặp Lý Minh Triết - Ngô Văn Công (truyền hình quốc hội) vào tranh chung kết và đôi Nguyễn Văn Khoa - Nguyễn Thế Vinh (A 83) đồng hạng ba. Ở giải đôi nam báo chí doanh nghiệp đã xác định 4 cặp vào tứ kết là Nguyễn Ngọc Sơn (báo Thanh Niên) - Lê Việt Triều (Hưng Thịnh), Nguyễn Văn Hùng (Tỉnh ủy Bình Dương) - Mai Thành Trung (Becamex), Lý Minh Tân (báo Thanh Niên) - Nguyễn Thiên Long (Headway), Trần Đại Nam (Khăn quàng đỏ) - Thái Tuấn Kiều (Thái Tuấn), còn lại 4 bảng khác sẽ thi đấu vào ngày mai.

Đăng Khoa