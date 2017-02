Sự nghiệp của Federer lên phim

Theo tờ Aargauer Zeitung, bộ phim về “Tàu tốc hành” Federer được nhà sản xuất phim của Thụy Sỹ là This Luscher thực hiện với tựa đề “Watching Federer”. Ý tưởng trên được This Luscher đưa ra cách đây vài năm và dự kiến tiến hành vào năm 2010. Tuy nhiên sau đó nhà sản xuất phải tạm gác lại do ông Robert Federer (cha của Federer) không đồng tình. Trước tình cảnh trên, This Luscher nhắm đến việc sản xuất phim tài liệu về sự nghiệp vinh quang của Federer do hành trình lên ngôi của “Tàu tốc hành” thiếu yếu tố kịch nhưng cuối cùng chưa thể thực hiện.

Tuy vậy, sau khi chứng kiến tay vợt 35 tuổi của Thụy Sỹ vượt qua tuổi tác và chấn thương hành hạ 6 tháng để đánh bại Rafael Nadal ở trận chung kết Úc mở rộng năm nay với tỷ số 3-2, This Luscher đã có đủ cơ sở và cảm hứng để thực hiện một bộ phim về huyền thoại sống quần vợt thế giới. Theo nhà sản xuất, ngoài việc tôn vinh sự nghiệp rực rỡ với kỷ lục 18 danh hiệu Grand Slam, bộ phim sẽ tập trung vào Federer là một tay vợt với những chiến thắng lay động lòng người.

Tờ Aargauer Zeitung dẫn lời của This Luscher cho biết họ hoàn toàn tin tưởng vào dự án sẽ được đón nhận của đông đảo người hâm mộ bởi hành trình chói sáng của “ông vua đánh trái tay” trong làng quần vợt thế giới. Theo đó, sau khi hoàn thành, “Watching Federer” dự kiến sẽ được công chiếu ở khắp các rạp chiếu phim tại Thụy Sỹ.

Tây Nguyên