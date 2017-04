Thiếu Lý Hoàng Nam, quần vợt Việt Nam thua thảm trước Iran ở Davis Cup

Việc thiếu vắng tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam vì chấn thương khiến tuyển quần vợt Việt Nam từ cửa trên thành yếu thế so với chủ nhà Iran.

Tay vợt Đà Nẵng Phạm Minh Tuấn (chưa có hạng thế giới) lĩnh ấn tiên phong cho tuyển quần vợt Việt Nam ở trận đơn đầu gặp chủ lực Khaledan (hạng 1.992 thế giới). Do thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế lại không quen chơi trên mặt sân đất nện nên Minh Tuấn thường xuyên đánh bóng hỏng. Đó là lý do khiến anh thất thủ 0-3 (2/6, 4/6, 0/6) trước đối thủ.

Tay vợt số 1 TP.HCM Nguyễn Hoàng Thiên (hạng 1.425 thế giới) cũng là chủ lực của tuyển quần vợt Việt Nam đấu trận đơn thứ 2 gặp Hamid Reza Nadaf. Trước đối thủ chưa có hạng thế giới, Hoàng Thiên được đánh giá cao hơn và được kỳ vọng giành chiến thắng giúp tuyển quần vợt Việt Nam cân bằng tỷ số với chủ nhà Iran.

Thế nhưng ở thời điểm cuối ván 1 khi Hamid Reza Nadaf tạm dẫn 5/4, Hoàng Thiên không may bị lật cổ chân phải trong 1 tình huống di chuyển để đón bóng. Chấn thương này khiến Hoàng Thiên không thể tiếp tục thi đấu, chấp nhận bỏ cuộc nhường chiến thắng về tay đối thủ.

Trò chuyện với PV Thanh Niên từ Iran, trưởng đoàn quần vợt Việt Nam Đoàn Quốc Cường cho biết ở trận đơn đầu, Phạm Minh Tuấn thua cũng không quá bất ngờ bởi đối thủ nhỉnh hơn. Tiếc nhất là trận Hoàng Thiên khi anh được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng lại dính chấn thương.

“Hoàng Thiên bị lật cổ chân phải khá nặng nên nhiều khả năng không thể đứng đôi cùng Lê Quốc Khánh ở trận đấu ngày 8.4. Đó là trận đấu quyết định bởi nếu chúng ta thua, xem như thua chung cuộc và rớt hạng xuống nhóm 3. Do Việt Nam chỉ mang đến Iran 3 tay vợt do Hoàng Nam chấn thương giờ chót không kịp đăng ký bổ sung, do đó chỉ còn cách đăng ký Minh Tuấn đánh đôi với Quốc Khánh”, ông Đoàn Quốc Cường nói.

Hoàng Quỳnh