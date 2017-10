Trao giải cuộc thi dự đoán 'Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả US Open đi xem World Tour Finals'

Tham dự có nhà báo Lâm Hiếu Dũng, ủy viên ban biên tập, Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, ông Thân Văn hải, Giám đốc công ty TLT, Ông Nguyễn Đăng Anh Hoàng đại diện Bia sài gòn, ông Đoàn Quốc Cường, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt TP.HCM, tuyển thủ Quốc gia Huỳnh Phương Đài Trang, các ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ, Cáp Anh Tài, Đinh Bảo Yến cùng đông đảo báo chí, bạn đọc trúng giải tham dự.



[VIDEO]: BUỔI LỄ TRAO GIẢI 2 CHUYẾN ĐI ANH XEM WORLD TOUR FINALS

Sau thành công của "Cuộc thi Cùng Bia Saigon dự đoán kết quả Wimbledon đi xem US Open” hồi tháng 7, từ ngày 22.8 đến 11.9, báo Thanh Niên tiếp tục tổ chức "Cuộc thi Cùng Bia Saigon dự đoán kết quả US Open đi xem World Tour Finals” với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là dự đoán kết quả của 2 tay vợt Rafael Nadal và Angelia Kerber có vào tứ kết hay không? Giai đoạn 2 cũng với câu hỏi đơn giản là: Dự đoán 2 tay vợt vô địch nam, nữ và dự đoán số phiếu trả lời đúng với đáp án cuối cùng.

Cuộc thi lần này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tham gia tích cực của bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài. Tổng số phiếu và lượt tham dự cuộc thi của giai đoạn 1 là 212.103, Số phiếu và lượt trả lời đúng 2 câu: Nadal vào tứ kết và Kerber bị loại không vào tứ kết là 16.643. Còn tổng số phiếu và lượt tham dự cuộc thi của giai đoạn 2 là 252.789. Số phiếu và lượt trả lời đúng câu 2 tay vợt vô địch là Rafael Nadal và Sloane Stephens là 6.104. Ban tổ chức đã thông báo rõ ràng về cách thức bốc thăm trên báo và căn cứ các phiếu trả lời đúng câu 1 và có câu 2 gần sát với số phiếu dự đoán trúng để chọn ra 42 bạn đọc vào vòng bốc thăm may mắn trúng thưởng.

Trong đó 2 giải đặc biệt là chuyến đi Anh trọn gói xem một số trận đấu của giải World Tour Finals vào tháng 11 tới đã thuộc về 2 bạn đọc ở Vĩnh Long là Nguyễn Phương Hiếu (đường Trưng Nữ Vương, P1 Vĩnh Long) và Trần Thanh Hiền (An Phú A, Long An, Long Hồ, Vĩnh Long), 2 giải nhất mỗi giải 15 triệu đồng thuộc về bạn Thái Tú Ngân (TP.HCM) và Trương Công Sơn (đại học Cửu Long, Vĩnh Long). Bạn Phương Hiếu cũng rất may mắn khi giành thêm giải nhì trị giá 5 triệu đồng cùng với chị Bùi Thị Lượt (Bà Rịa Vũng Tàu), Trương Công Trường (Q.7, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thu Hường (Tân Bình, TP.HCM). Các giải ba trị giá 2 triệu đồng thuộc về Thái Hùng Dũ, Nguyễn Thị Thu Hồng, Tạ Thị Quế, Thái Hùng Huy (đều TP.HCM), Trịnh Văn Đoan (Bình Dương) Lai Thanh Tuyền (Vĩnh Long).

Ông Thân Văn Hải đánh giá rất cao kết quả cuộc thi và cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với sân chơi này trong năm tới với nhiều hình thức mới lạ, hấp dẫn hơn. Thông qua chương trình, ông Hải cảm ơn báo Thanh Niên đã tổ chức sân chơi ý nghĩa , thu hút bạn đọc tham gia rất đông đảo và góp phần tạo nên không khí sôi động, lôi cuốn người hâm mộ xem và biết nhiều hơn về các giải Grand Slam.

Cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức chân thành cám ơn sự tham gia tích cực của đông đảo bạn đọc, sự nhiệt tình có mặt chứng kiến và trao giải của các đại biểu Khách mời, chuyên gia, các ca sĩ và sự hỗ trợ truyền thông của các cơ quan Thông tấn báo chí đã có mặt tại buổi lễ trao giải; Cám ơn sự tin cậy và đồng hành với cuộc thi của Tổng công ty Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) góp phần tạo nên tiếng vang tốt và mang lại thành công lớn cho Cuộc thi.

Sau đây là các hình ảnh tại lễ trao giải

Đăng Khoa