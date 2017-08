Vòng loại giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên lần thứ 21 - Cúp Clear Men năm 2017 sẽ đồng loạt diễn ra chiều mai 8.8 tại Huế (bảng B, sân Tự Do), Gia Lai (bảng C, sân Pleiku và sân Hàm Rồng), Long An (bảng D, sân Tân An).