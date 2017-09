Đoạt thêm 5 HCV, Việt Nam lên hạng 3 ASEAN Para Games

Sau thành công với 4 HCV ở ngày đầu, hôm nay các kình ngư Việt Nam tiếp tục tỏa sáng. Nguyễn Thành Trung về nhất ở cự ly 100 m ếch hạng thương tật SB4, đoạt HCV. Đây là tấm HCV thứ hai của chàng trai 35 tuổi quê Cần Thơ vốn bị bại liệt khiến đôi chân teo tóp từ lúc 3 tuổi đến nay.

Ở cự ly 200 m tự do hạng thương tật S5, Võ Thanh Tùng qua mặt các kình ngư của Malaysia, Philippines, cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 59 giây 17. Thành tích này giúp Thanh Tùng đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục ASEAN Para Games (kỷ lục cũ 3 phút). Đây là thành tích không quá bất ngờ với á quân Paralympic Brazil 2016.

2 tấm HCV còn lại của môn bơi do công của Trần Quốc Phi ở cự ly 100 m tự do hạng thương tật S13 và Võ Huỳnh Anh Khoa ở cự ly 100 m tự do hạng thương tật S9.

Ở điền kinh, VĐV nay đã 45 tuổi Trịnh Công Luận vẫn không có đối thủ ở nội dung ném đĩa hạng thương tật F56.

Với 13 HCV, 17 HCB, 14 HCĐ, đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam vượt qua Thái Lan (11 HCV, 15 HCB, 18 HCĐ), vươn lên hạng 3 trên bảng xếp hạng toàn đoàn, sau Indonesia (hạng nhất với 30 HCV, 13 HCB, 13 HCĐ), Malaysia (hạng nhì với 25 HCV, 18 HCB, 14 HCĐ).

Quỳnh Anh