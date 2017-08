'Xuân Trường và các bạn phải chấp nhận sự nghiệt ngã của bóng đá'

Theo kế hoạch, HAGL sẽ thu xếp để mời phụ huynh tất cả các cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL đang khoác áo U.22 Việt Nam dự SEA Games 29, sang Malaysia dự trận bán kết môn bóng đá nam. Nghĩa là niềm tin rất lớn được đặt vào thầy trò HLV Hữu Thắng.

Ông Chiến nói: "Nhưng sau trận thua, chúng tôi gọi sang đó và muốn sẽ có mặt ở Malaysia để an ủi các con. Nhưng các con nói ngày 26.8 sẽ về Việt Nam nên bố mẹ không cần phải cất công nữa. Kế hoạch đi Malaysia không thành và với tư cách là một trong những phụ huynh của các cầu thủ U.22 Việt Nam, chúng tôi có chung tâm trạng với khán giả cả nước: Rất buồn, rất nuối tiếc.

Các cầu thủ đá không tệ nhưng vẫn gặp những rủi ro. Hay còn gọi là sự đen đủi. Trận hòa Indonesia, đá tốt như thế, ép sân như thế mà vẫn không có nổi bàn thắng. Hòa nhưng coi như thua.

Buồn và tiếc vì sự kỳ vọng ở SEA Games năm nay quá lớn. Nhưng chúng tôi không trách cứ bất kỳ một cá nhân nào hết. Lỗi là do tập thể mà các con cùng phải chịu trách nhiệm. Sai sót là do sai sót tập thể. Hậu quả do tập thể gây ra. Tất cả cùng phải chia vai gánh vác".

Trong giọng nói, ông Chiến thể hiện tất cả tình thương yêu dành cho con. Nhưng cũng là sự cứng rắn của một ông bố khi giáo dục cậu con trai: "Tôi rất mong truyền thông và người hâm mộ đừng vùi dập, đừng hắt hủi, chỉ trích thế hệ tài năng này. Bản thân chúng tôi sẽ động viên các con một cách chu đáo nhất có thể. Song các con cần phải hiểu, bóng đá là một cuộc chơi khốc liệt và người thất bại phải biết chấp nhận sự nghiệt ngã. Không được buông tay trước cú vấp của sự nghiệp.

Thất bại sẽ là mẹ của thành công. SEA Games cũng chỉ là một điểm nhấn và trước mắt còn là cả cánh đồng phì nhiêu, chờ các con gặt hái sau này. Phải cố gắng phấn đấu để đón nhận thử thách khác nữa trong tương lai, những giải đấu lớn hơn và rồi thành công sẽ đến. Lứa cầu thủ này vẫn đủ điều kiện để làm được những điều đó. Tôi tin là như vậy".

Ông Chiến cũng chưa biết con trai mình sẽ về Hà Nội để chuẩn bị cho trận đá gặp Campuchia ngày 5.9 hay không. Khi chúng tôi thông báo, có thể Trường sẽ về CLB Gangwon vì bên Hàn Quốc chỉ cho phép Trường đấu hết SEA Games mà thôi, ông Chiến có vẻ hơi bùi ngùi một tí. Rồi lại nói: "Tôi thấy ông Đạo, bố Văn Toàn bảo là ngày 26.8 các con mới bay từ Malaysia mà không về nhà thăm gia đình đâu vì phải tập trung luôn cho vòng loại Asian Cup luôn".

Lan Phương