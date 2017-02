Á vận hội mùa đông 2017: Ngày không bình yên tại Sapporo

Là nội dung thi cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Sapporo nên ai nấy trong đoàn cũng rất háo hức mong chờ cặp đôi ít được kỳ vọng nhất là Nguyễn Văn An và Nguyễn Võ Hữu Vinh sẽ chơi thế nào, có lập lại “kỳ tích” mà 2 đồng đội thi môn trượt tuyết ván đơn trước đó là Trịnh Đình Thời và thi môn trượt tuyết băng đồng là Nguyễn Đức Mạnh đã gặt hái không? Nói ít được kỳ vọng vì An là VĐV rất kín tiếng trong quá trình chuẩn bị thi đấu, ít phát biểu và cũng ít giao tiếp. Đi tập về là VĐV này leo lên giường ngủ ngon lành. Còn Vinh là tân binh trong đội so với các gương mặt đã tập thuần thục từ 4-5 tháng qua. Vinh được bổ sung giờ chót sau khi đoàn Việt Nam gãy 1 suất dự môn trượt băng nghệ thuật, nên dù tâm lý VĐV này khá thoải mái nhưng cũng vẫn để lại vài nỗi lo.

Tuy có chút tiếc nuối cho Phạm Tiến Đạt, VĐV trẻ tuổi nhất năm nay mới 19 tuổi không thể thi đấu ở một giải lớn đầu tiên trong đời, nhất là khi anh vừa thu hoạch được nhiều bài học bổ ích sau khi tham dự chương trình Dream Program của Hàn Quốc hồi tháng 1 vừa qua do bất ngờ gãy xương vai. Nhưng chính yếu tố đó lại là động lực để Anh và Vinh cố làm điều gì đó để mang về niềm vui cho chính mình và cho đồng đội, đoàn thể thao Việt Nam. Sáng nay, Phạm Tiến Đạt dù vẫn còn nẹp xương vai (2 đoạn xương gãy lìa được các bác sĩ Nhật Bản cho nối nẹp lại chứ không phẫu thuật) vẫn tha thiết xin đi ra cổ vũ cho đồng đội thi đấu, nhưng HLV Lê Quân không đồng ý yêu cầu Đạt dưỡng thương vì còn chuẩn bị cho lâu dài.

Nhưng sự háo hức vào hôm nay đã không được đền đáp khi thời tiết đã phá hỏng tất cả. 43 VĐV tranh tài đã có mặt rất sớm tại khu trượt tuyết nổi tiếng Sapporo Teine khi bình minh chưa ló dạng, song tuyết rơi quá dày, tầm nhìn bị hạn chế, bão tuyết liên tục nổi lên làm cho tất cả mọi người phải tìm cách chạy núp. Những VĐV thì buộc phải tập trung chờ hiệu lệnh nhưng họ cũng không thể đứng yên mà liên tục tập thử cho quen với con dốc có độ nghiêng 13 độ.

Nguyễn Võ Hữu Vinh nói: “Tôi bước xuống tuyết mà chân như bị lún sâu đến đầu gối, chứng tỏ tuyết quá nhiều và quá dày”. Còn HLV Lê Quân nói: “Sau vài vòng khởi động tôi thấy bão tuyết dữ quá, kiểu này thi đấu trượt nhanh dễ té như chơi”. Các thành viên trong ban tổ chức, trọng tài bây giờ gọi bộ đàm nhau í ới để xem có cần điều chỉnh giờ thi đấu, bắt đầu như kế hoạch lúc 10 giờ 15 phút hay không hay lùi lại. Cuối cùng ban tổ chức thông báo sẽ lùi lại đến 12 giờ 30.

Thế nhưng sau hơn 2 tiếng tạm lùi thời gian xuất phát, tình hình vẫn chưa sáng sủa. Tuyết vẫn rơi dày, đường dốc cao vẫn trắng xóa mịt mù, gió thổi cực mạnh kèm theo tuyết bay vào mắt mọi người đỏ lòm, khiến ai nấy phải tìm cách chữa khó hoặc tìm bác sĩ. Một số CĐV lo ngại nếu tổ chức thi đấu giờ này sẽ sụp tối sớm và cũng chưa chắc đã hoàn thành nội dung môn thi do số lượng VĐV đông, hơn gấp đôi môn trượt tuyết ván đơn.

Một cuộc họp được triệu tập khẩn cấp lúc hơn 1 giờ trưa với sự có mặt của đại diện các đoàn, Ban trọng tài và ban tổ chức quyết định sẽ lùi nội dung thi đấu trượt tuyết ván đôi này vào ngày mai cũng tại địa điểm này, nhưng sẽ chọn một đỉnh núi khác bớt dốc và có thể đủ tầm nhìn trong điều kiện thời tiết vẫn chưa hết xấu. Đồng thời ban tổ chức cho bốc thăm lại thứ tự thi đấu của các VĐV không có điểm ranking (6 VĐV), kết quả Vinh xuất phát số 40 và An số 42. Trong nội dung thi đấu này có 5 VĐV Đông Nam Á gồm Pinsen Robert Ronachai (Thái Lan), Webb Jeffrey (Malaysia) và Goutt Yohan Concalves (Đông Timor) và 2 của Việt Nam. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Mai Bá Hùng yêu cầu rút kinh nghiệm của VĐV Nguyễn Thái Bình bị phạm quy ở môn thi trước, 2 VĐV VN cần thi đấu tập trung và nỗ lực để có kết quả tốt nhất.

Như vậy 24.2 tưởng chừng sẽ là ngày thi đấu cuối mong đợi của thể thao Việt Nam tại Á vận hội mùa đông thì sự “nhõng nhẽo” từ thời tiết, từ những thay đổi của ban tổ chức đưa nội dung thi đấu qua đường đua mới vào hôm nay, cộng với quá đông VĐV tham gia môn này đều gầm gừ quyết thắng (nhất là cuộc chạy đua trên bảng tổng sắp huy chương giữa Hàn Quốc và Nhật Bản phụ thuộc một phần vào môn Alpine Skiing với 4 bộ huy chương này), tất cả cho thấy sự không bình yên hôm nay sẽ báo hiệu đoạn kết đầy kịch tính vào ngày mai.

Quang Tuyến

(từ Sapporo, Nhật Bản)