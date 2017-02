Á vận hội mùa đông 2017: Việt Nam nên phát triển môn thể thao trên băng nào?

Việt Nam không thể tập trong điều kiện thời tiết xấu

Hôm nay theo kế hoạch đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Á Vận Hội Mùa Đông 2017 sẽ có buổi tập tại vùng rừng núi Shiratayama, cách trung tâm thành phố Sapporo hơn 15 km để chuẩn bị cho 3 VĐV sẽ thi nội dung trượt tuyết ván đôi trong ngày 24.2 là Nguyễn Văn An, Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Võ Hữu Vinh. Thế nhưng mọi sự chuẩn bi của thầy trò HLV Lê Quân đều bị “phá sản” do tuyết rơi quá dày tại nơi thi đấu kèm với gió lớn với nhiệt độ khoảng âm 14 độ C khiến cả đoàn VN không thể nào tập được. Tình hình này không phải chỉ xãy ra với đoàn VN khi hầu hết các đoàn khác như UAE, Iran, Mông Cổ, Phippines tham dự các môn trên tuyết này cũng “bó tay” với thời tiết. HLV Lê Quân đã đổi kế hoạch cho đội tập Gym.