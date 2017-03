Dòng máu Việt rạng danh ở đấu trường quốc tế: Brianna Đỗ và giấc mơ đưa golf Việt ra thế giới

7 tuổi đã học golf

Brianna Đỗ sinh năm 1990 tại Long Beach (California, Mỹ) trong gia đình có 3 chị em. Bố mẹ cô từng sinh sống ở Đà Nẵng trước khi sang Mỹ định cư.

Hưởng gien yêu thể thao của bố và sự động viên, hỗ trợ tích cực của cả bố và mẹ, Brianna Đỗ và hai em ruột đều mê thể thao. Cả 3 bắt đầu tìm hiểu nhiều môn khác nhau từ sớm, như học bơi khi mới 6 tháng tuổi, học ballet, trượt băng, tennis ngay từ lúc nhỏ. Năm 7 - 8 tuổi, 3 chị em đều chọn golf như một môn thể thao duy nhất để theo đuổi.

Ông Đỗ Xuân Quý, cha của Brianna Đỗ, cho biết ông đã biết tới golf từ khi còn là sinh viên ở VN trước năm 1975, ông từng quen thuộc với sân golf ở Sài Gòn cũng như Đà Lạt. Ông nói về lý do cho các con học golf từ sớm, dù môn này rất đắt đỏ tại Mỹ: “Golf là bộ môn giống như cuộc đời của con người. Golf tạo cho con người cách cư xử lịch thiệp, sự kiên nhẫn và không bạo lực. Hơn nữa, golf dành cho cả gia đình cùng tham gia và bất cứ tuổi nào cũng có thể thi đấu giao hữu với nhau. Điều quan trọng nhất khi chơi golf là sự thành thật. Chúng tôi luôn muốn các con thành thật, đó là cốt lõi tạo nên giá trị của con người”.

Cả ông Đỗ Xuân Quý và mẹ của Brianna - bà Đỗ đều hết sức cổ vũ các con trong hành trình đến với golf và chinh phục nó. Ông bà luôn theo sát con thi đấu để đóng góp ý kiến, cho con những lời khuyên hữu ích. Việc ghi tên vào LPGA của Brianna Đỗ có công sức không nhỏ của bố mẹ. Bản thân ông Đỗ Xuân Quý là một caddie (người kéo gậy, hỗ trợ golf thủ) cho Brianna Đỗ. “Chúng tôi hãnh diện vì trong LPGA có một hội viên người Mỹ gốc Việt”, ông Quý tự hào.

Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, Brianna Đỗ đạt được nhiều thành tích đáng nể từ nhỏ. Ngay từ thời niên thiếu, Brianna Đỗ đã được đi thi đấu rất nhiều giải golf khắp nước Mỹ. Cô được đại diện thi đấu rất nhiều giải nổi tiếng ở nước ngoài, như Junior Solheim Cup ở Thụy Điển, Teen On The Green ở Latvia, America Girls Cup ở Mexico…

Brianna Đỗ là quán quân US Women’s Amateur Public Links năm 2011. Cô 2 lần tham dự US Women’s Open vào các năm 2012 và 2014, giải đấu danh giá có sự tham gia của 156 golf thủ nữ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Tại lần xuất hiện ở US Women’s Open 2014, Brianna Đỗ khiến người Mỹ ngạc nhiên khi biết cô có quê hương VN.

Ông Đỗ Xuân Quý bộc bạch: “Trong cuộc đời vừa làm cha vừa làm caddie cho con, điều ước ao duy nhất là tôi được làm caddie cho con ở giải US Women’s Open, và năm 2012 tôi đã thỏa nguyện”.

Muốn trở về VN làm đại sứ golf trẻ

Brianna Đỗ sinh ra và lớn lên tại Mỹ, song nhờ sự giáo dục của cha mẹ, cô nói, nghe tiếng Việt khá trôi chảy. Tranh thủ các dịp, ông bà Đỗ đều cho các con hiểu về văn hóa, nguồn cội quê hương.

Cả 3 chị em Brianna đều được về VN nhiều lần và đều yêu Đà Nẵng, thành phố bố mẹ đã sống trước khi sang Mỹ. Riêng hai vợ chồng ông bà Đỗ, mới đây họ về thăm VN và đi thăm thú nhiều nơi như Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn… “Tôi luôn nói với Brianna Đỗ về VN, cháu rất tự hào về quê hương mình”, ông Đỗ Xuân Quý chia sẻ với PV Thanh Niên.

“Brianna Đỗ rất muốn về VN thi đấu. Nếu có thể, cháu muốn làm đại sứ golf trẻ VN, mong muốn bộ môn golf của VN phát triển như ở Hàn Quốc, Thái Lan…”, ông Quý bộc bạch.

Hiện Brianna Đỗ đang ở Florida và nóng lòng trở về VN, có thể là sau khi kết thúc năm thi đấu 2017 này. Điều thú vị hơn, Brianna Đỗ là cháu họ, gọi nhà văn Hồ Trung Tú, tác giả cuốn Có 500 năm như thế bằng bác, trong khi bố mẹ Brianna Đỗ, dù ở Mỹ nhưng là những độc giả trung thành của Báo Thanh Niên điện tử (thanhnien.vn). Nói với PV Thanh Niên, nhà văn Hồ Trung Tú cho hay, nhiều lần gặp gỡ bố mẹ Brianna Đỗ, dù chưa gặp cô bé tên Thương - tên VN của Brianna Đỗ, nhưng nhà văn xứ Quảng biết cô bé đang thành công và ông rất vui về điều đó.

Các em đều chơi golf giỏi Dù không theo golf chuyên nghiệp, song các em ruột của Brianna Đỗ đều chơi golf giỏi. Từ nhỏ, Max Jr. đã tham gia nhiều cuộc thi golf tại Mỹ và được Trường ĐH Purdue tuyển vào đội golf của trường. DeeDee từng là HLV golf bán thời gian cho chương trình Los Angeles Junior Golf và The First Tee ở Nam California. Cả 3 người con của ông bà Đỗ đều đã học được nhiều phẩm chất, tính cách tốt đẹp từ golf, đúng như ông Đỗ Xuân Quý mong đợi.

Thúy Hằng