Dòng máu Việt rạng danh ở đấu trường quốc tế: Hai chị em bơi nghệ thuật nổi tiếng ở Hungary

Hứng khởi với môn bơi nghệ thuật

Bà Phan Bích Thiện sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống hiếu học tại Hà Nội, hiện là một doanh nhân thành đạt tại Hungary, mẹ của hai “tiểu tiên cá” xinh đẹp, cho biết từ khi các con còn nhỏ bà đã khuyến khích chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, đặc biệt phải biết bơi.

“Khi biết bơi, cả hai cháu đều nói bơi khá đơn điệu, trong khi đó cả hai đều rất thích múa và ba lê. Do vậy tôi khuyên các cháu thử tiếp cận môn bơi nghệ thuật và chỉ sau một thời gian ngắn hai chị em đều bị cuốn hút”, bà Thiện kể.

Làm kinh doanh, công việc rất bận rộn nhưng bà Thiện luôn dành thời gian để đưa, đón con đi học bơi, tập bơi. Nhiều khi vào các kỳ thi văn hóa bà nói các con nghỉ bơi 1, 2 buổi để tập trung việc học, nhưng các cô gái cho biết càng tập luyện bơi lội càng khiến đầu óc tỉnh táo, sảng khoái, khi làm bài thi càng tốt hơn.

Được sự tiếp sức của cả cha và mẹ, cộng với năng khiếu bẩm sinh và sự nỗ lực rèn luyện, hai chị em My Lan - Ly Anh liên tiếp giành thành tích cao tại các giải bơi lội quốc gia, quốc tế.

My Lan từng tham gia giải vô địch thế giới trẻ về bơi nghệ thuật dành cho lứa tuổi 16 - 18 tại Nga hồi tháng 7.2016, cùng đội tuyển Hungary đứng thứ 13. Ly Anh tham gia giải vô địch thế giới COMEN CUP 2016 về bơi nghệ thuật cho lứa tuổi 13 - 15 tại Israel cũng trong tháng 7, cùng đội tuyển Hungary đứng thứ 11/29 quốc gia tham dự.

Cả hai chị em đều từng 2 lần cùng đội tuyển Hungary tham dự giải vô địch châu Âu về bơi nghệ thuật lứa tuổi thiếu nhi Cup Flander tại Bỉ và trở thành quán quân. Trước đó, My Lan đã 4 lần đoạt HCV giải vô địch Hungary, HCV nhiều giải đấu quốc tế mở rộng ở Áo, Thụy Điển, Pháp, Đức, Belarus...

Thời gian này, các giải quốc tế tầm cỡ lớn về bơi nghệ thuật chưa diễn ra, hai chị em đang luyện tập cùng đội tuyển quốc gia Hungary và tham gia các giải bơi trong nước. Mùa hè năm nay, đội tuyển trẻ Hungary về bơi nghệ thuật sẽ tham dự giải vô địch thế giới người lớn về các môn thể thao dưới nước, do đó cả đội đang tích cực tập luyện.

Học sinh ưu tú, vận động viên xuất sắc

Khi biết thành tích học tập của My Lan và Ly Anh, ai cũng phải khâm phục. Hiện đang là học sinh tại Trường trung học Eotvos tại Budapest (một trong những trường trung học danh giá hàng đầu với điểm thi đầu vào cao nhất Hungary), cả hai chị em đều đạt danh hiệu “Học sinh ưu tú, VĐV xuất sắc Hungary”, do Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực trao. My Lan là một trong số ít học sinh 3 lần đạt danh hiệu này.

Thừa hưởng gien của bố mẹ, cả hai chị em đều học rất giỏi các môn tự nhiên. Năm lớp 7 My Lan và nhóm đoạt giải nhất toàn quốc Hungary trong cuộc thi “Tìm kiếm các tài năng khoa học tự nhiên”. Ly Anh và đội vào tới vòng chung kết cuộc thi Toán Düres toàn quốc 2017.

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2017 vừa qua, hai chị em đã được đích thân Đại sứ VN tại Hungary trao tặng bằng khen của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vì những thành tích xuất sắc trong học tập và thể thao, góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại Hungary.

Gìn giữ văn hóa Việt

Sinh ra và lớn lên tại Hungary, thi thoảng được về VN, tuy nhiên cả My Lan và Ly Anh đều nói tiếng Việt rất tốt, nhờ bà Thiện luôn nói tiếng Việt cùng các con. Là chủ khách sạn lâu đài tráng lệ Fried đẹp bậc nhất Hungary, bà Thiện trang trí nơi đây bằng những nội thất đậm chất VN, như đồ gỗ Bắc Ninh, đồ mây tre đan được mang sang từ VN. Trong bữa cơm gia đình, các dịp lễ, tết, năm mới, bà Thiện đều nói với các con về văn hóa, phong tục tập quán của VN. Các dịp nghỉ hè, bà cho các con về VN, đi thăm Hà Nội, TP.HCM, sông nước miền Tây để tình yêu quê hương, đất nước, sự thấu hiểu dải đất chữ S mỗi ngày thêm sâu đậm. Tết Nguyên đán vừa qua, tự tay hai “tiểu tiên cá” gói bánh chưng, cùng bố mẹ nấu xôi gấc, cắm hoa đào trang trí nhà cửa, đón tết cùng cộng đồng người Việt ở Hungary.

“Tôi luôn nói cho các con hiểu về văn hóa, phong tục của cả VN và Hungary. Tôi nghĩ dù ở bất cứ nơi nào chúng tôi vẫn là người con nước Việt với tất cả các truyền thống dân tộc, đồng thời mình cũng phải hội nhập với xã hội sở tại, tiếp nhận những phong tục tập quán của họ. Chỉ như vậy mới có thể vừa giữ gìn văn hóa quê hương, vừa hòa nhập tốt, giúp người nước khác hiểu thêm về quốc gia mình”, bà Bích Thiện tự hào chia sẻ.



Thúy Hằng