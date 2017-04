Dòng máu Việt rạng danh quốc tế: Dấu ấn François Trinh - Duc ở rugby thế giới

François Trinh - Duc sinh ngày 11.11.1986 tại Montpellier (Pháp), mang trong người 2 dòng máu Việt và Ý. Ông nội của anh là ông Trịnh Đức Nhiên, di cư sang Pháp trong chiến tranh Đông Dương những năm 1940 và 1950. Cha của Trinh - Duc là Philippe Trinh - Duc và mẹ người Ý. Trinh - Duc bắt đầu làm quen với môn rugby (một môn thể thao tương tự như bóng bầu dục Mỹ) từ năm lên 4 tuổi, gia nhập đội trẻ của Montpellier Hérault Rugby trước khi lên chơi cho đội 1 ở giải vô địch rugby hàng đầu Pháp (top 14) vào năm 2004. Đó là cột mốc khởi đầu đưa anh trở thành một “số 10” và fly-half (xuất phát ở vị trí giữa sân, có vai trò phòng vệ và cả ghi điểm) trứ danh của làng rugby Pháp.

Những trận đấu để đời

Năm 2008, Trinh - Duc được HLV Marc Lièvremont gọi vào tuyển quốc gia tranh tài tại giải rugby danh giá nhất châu Âu với 6 quốc gia tham dự: Anh, Pháp, Ireland, Ý, Scotland và Xứ Wales. Tài năng của anh đã bộc lộ và thăng hoa khi được chơi tất cả các trận tại giải đấu này. “Với bàn tay nhanh nhẹn, những cú sút tự tin và thể lực mạnh mẽ, anh ấy không những đánh bại 4 hậu vệ mà còn ghi một bàn thắng ở khoảng cách hơn 40 m. Trung bình chỉ có 1/30 vận động viên làm được điều đó”, HLV Jacques Brunel của CLB Perpignan ca ngợi Trinh - Duc khi xem giải đấu.

Hai năm sau, nhờ những pha ghi điểm để đời trong trận đấu chống Samoa, anh được vinh danh Talon d’Or (giải thưởng dành cho VĐV ghi bàn xuất sắc). Cùng năm, Trinh - Duc lại bay cao khi giúp tuyển Pháp thắng giải Grand Chelem và được xướng tên trên bảng Talon d’Or cùng hàng tá giải thưởng ở CLB Montpellier và top 14.

Nhờ những kỹ năng xuất sắc trong phòng thủ, tầm quan sát rộng, thể lực mạnh mẽ, Trinh - Duc được ví như niềm hy vọng của tuyển Pháp tại Rugby World Cup 2011. Theo AFP, tại giải này, Trinh - Duc nhận được sự tin cậy tuyệt đối từ HLV Lièvremont khi đảm đương trọng trách mang chiếc áo số 10. Không phụ sự kỳ vọng, anh tỏa sáng với một pha sút bóng nảy ghi điểm lịch sử giúp Pháp đánh bại “ông vua” rugby châu Âu là Anh với tỷ số 19-12 tại Eden Park (New Zealand). Tuy nhiên, Pháp đã không thể đăng quang tại giải đấu năm ấy do thua chủ nhà New Zealand với tỷ số 7-8 ở trận chung kết.

Nguồn cảm hứng cho tuyển rugby Pháp

Tố chất thủ lĩnh và tài năng đã giúp Trinh - Duc trở thành một trong những siêu sao và nhận được sự mến mộ của người hâm mộ rugby ở Pháp và châu Âu. Với ảnh hưởng lớn của vai trò số 10 trong lối chơi đội Pháp, Trinh - Duc được xem là một phần không thể thiếu của tuyển quốc gia. Thậm chí, ngôi sao gốc Việt này còn khởi đầu cho một cuộc tranh cãi dữ dội nhằm vào HLV tuyển Pháp Philippe Saint-André sau khi nhà cầm quân này loại Trinh - Duc khỏi tuyển quốc gia tham dự Rugby World Cup 2015. Theo AFP, ngay sau khi Trinh - Duc bị gạch tên, một làn sóng bất bình từ người hâm mộ nổ ra nhắm vào HLV Saint-André. Nguyên nhân sự vắng mặt của Trinh - Duc ở giải đấu năm đó được cho là xuất phát từ chấn thương nhưng cũng có thông tin cho rằng vì mâu thuẫn với HLV.

Cuối năm 2015, Trinh - Duc chia tay Montpellier Hérault Rugby, gia nhập CLB danh tiếng RC Toulonnais và để lại một thành tích huyền thoại: 201 lần ra sân, ghi tổng cộng 606 điểm. Đáng tiếc là chấn thương đã khiến Trinh - Duc ngồi ngoài suốt mùa giải 2016. Bất chấp điều đó, tài năng của anh vẫn được tân HLV của tuyển Pháp Guy Noves đánh giá cao khi ông gọi Trinh - Duc trở lại trong đội hình “The Blues” vào giữa năm 2016. Mới nhất, ngôi sao gốc Việt này một lần nữa có tên trong danh sách tuyển Pháp thi đấu ở Six Nations Championship 2017. Chấn thương dai dẳng đã không thể giúp Trinh - Duc xung trận thường xuyên, nhưng theo tạp chí People, sự góp mặt của ngôi sao 31 tuổi chính là cảm hứng để hun đúc tinh thần cho thế hệ mới của tuyển Pháp tại giải. “Thật tuyệt vời khi được trở lại đội tuyển Pháp và tranh tài tại giải quốc tế. Tôi đã trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn khi phải ngồi xem bạn bè, đồng nghiệp thi đấu, Trinh - Duc chia sẻ khi được gọi lại tuyển Pháp vào đầu năm 2017.

Với 56 lần khoác áo tuyển quốc gia và ghi tổng cộng 75 điểm, Trinh - Duc không những được đánh giá là một trong những danh thủ trong lịch sử rugby mà còn được vinh danh là “một phần dòng máu châu Á” trong môn thể thao vốn chưa được phổ biến ở châu lục lớn nhất thế giới.

Tây Nguyên