Gần 2 triệu người xem trực tiếp trận bóng bầu dục

Theo Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ (NFL), khoảng 1,9 triệu người đã tham gia theo dõi chương trình mở màn của Amazon cùng trận đấu giữa hai đội Chicago Bears và Green Bay Packers.



Năm ngoái, lần trực tuyến đầu tiên trên Twitter Inc cũng thu hút đến 2,3 triệu người. Tuy nhiên, theo Reuters số lượt người theo dõi trên Amazon “chịu khó” xem lâu hơn. Trung bình, ít nhất khoảng 372.000 người xem lâu hơn 30 giây trên Amazon so với 243.000 người trên Twitter Inc.

Trực tuyến thể thao là một phần trong chiến dịch mới của Amazon nhằm khuyến khích nhiều người đăng ký tham gia vào câu lạc bộ khách hàng VIP và chi nhiều tiền hơn để sắm đồ tại Amazon.

Lam Yên