Giải xe đạp truyền hình TP.HCM: Chiến thắng của tinh thần đồng đội

Áo vàng Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai) không may mắn có được các đồng đội mạnh như ở đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp…hỗ trợ. Tuy nhiên anh cùng các đồng đội, đặc biệt là ngoại binh Loic Desriac (Pháp) đã thi đấu với tất cả sức lực của mình, nhờ đó cán đích hạng 4, xếp trên cả Quân khu 7 đồng thời bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo trắng dù thua đội xếp nhất Anh văn Hội Việt Mỹ 3 phút 38 giây 55.

Trong khi đó trước chặng đua này, Anh văn Hội Việt Mỹ chỉ xếp hạng 4 đồng đội và không có tay đua nào trong tốp 10 áo vàng. Tuy nhiên những ông vua đường bằng này khẳng định sức mạnh vượt trội ở đồng đội tính giờ để đánh chiếm những thứ hạng cao.

Với đội hình mạnh đều gồm Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền, Trương Nguyễn Thanh Nhân và ngoại binh Phounsavath (Lào), các tay đua TP.HCM đẩy tốc độ lên cao đồng thời luôn duy trì trên 50 km/giờ, qua mặt tất cả các đội để giành chiến thắng sau 57 phút 17 giây tranh tài (tốc độ trung bình 50,27 km/giờ). Với khoảng cách 1 phút 34 giây so với Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, 2 phút 50 giây so với Dược Domesco Đồng Tháp và 4 phút 45 giây so với Quân khu 7, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM từ hạng 4 vươn lên hạng nhì nội dung đồng đội, chỉ kém Quân Khu 7 xếp nhất 29 giây 30.

Ở thành tích cá nhân áo vàng, tay đua Phounsavath (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) cũng qua mặt hàng loạt các đối thủ cạnh tranh, vươn lên hạng nhì, chỉ kém áo vàng Nguyễn Văn Dương khoảng cách 41 giây 45. Tình thế này giúp Phounsavath trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu áo vàng chung cuộc. Danh hiệu áo xanh vẫn thuộc về Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM) và danh hiệu áo đỏ vẫn do Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) nắm giữ.

Ngày mai (25.4), các tay đua được nghỉ ngơi trước khi bước vào tranh tài chặng Nha Trang-Phan Rang có lộ trình 129 km có tính điểm đèo Vĩnh Hy.

Hoàng Quỳnh