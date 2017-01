Lê Văn Công ăn tết lớn nhờ tấm HCV Paralympic

Mùa xuân hạnh phúc nhất

Những ngày cuối năm nhưng nhà vô địch cử tạ Paralympic 2016 Lê Văn Công vẫn tất bật. Sáng thứ hai đầu tuần, anh chạy xe hơn 60 km từ Long An lên Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Thủ Đức (TP.HCM) tập luyện đến cuối tuần mới về nhà thăm vợ, chơi cùng 2 con nhỏ. Hằng ngày sau giờ tập luyện, Lê Văn Công lại đến tiệm kinh doanh amply làm để kiếm thêm thu nhập. Các đồng đội ở tuyển cử tạ đùa rằng năm nay Lê Văn Công “ăn tết lớn lắm đây” bởi tiền thưởng cho thành tích đoạt tấm huy chương vàng Paralympic duy nhất của thể thao VN từ trước đến nay cũng gần 1 tỉ đồng.

Lê Văn Công cười tươi nói: “Đúng là từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình lần đầu có được khoản tiền như vậy. Đây sẽ là mùa xuân hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Cũng 7 năm rồi từ ngày xa quê Hà Tĩnh vào miền Nam sinh sống, lập nghiệp, tôi chưa một lần về thăm nhà vì con còn nhỏ trong khi điều kiện kinh tế không cho phép. Tết năm nay phải về bằng được, tôi mua vé cho cả gia đình về quê chơi tết hẳn 1 tuần, lẫn quê nội ở Hà Tĩnh và quê ngoại ở Nghệ An”.

“Cứ tết đến làm mình nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ quê hương quay quắt. Nhiều lúc mường tượng cảnh gia đình sum họp thiếu mình, không kìm được những giọt nước mắt”, một Lê Văn Công mạnh mẽ trên sàn đấu không khỏi mềm lòng trước tình cảm gia đình. Hẳn 7 ngày đưa vợ con về quê chơi tết lần này, đại gia đình đô cử Lê Văn Công sẽ tràn ngập niềm vui, đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

“Đổi đời” với tấm huy chương vàng lịch sử

Sau khi mang vinh quang cho thể thao Việt Nam, trở về nước, Lê Văn Công gọi điện báo tin vui vừa mua cho vợ chiếc xe máy tay ga để đưa đón con đi học và sắm bàn học cho con trai 6 tuổi Lê Tuấn Anh. “Tôi thường xuyên xa nhà đi tập huấn, thi đấu còn vợ ở nhà chăm 2 con nhưng chiếc xe máy không có mà đi. Nghĩ cảnh mẹ con tất tả thấy thương lắm, tự nhủ lòng có tiền sẽ mua cho vợ chiếc xe cho bớt nhọc nhằn nhưng đến bây giờ mới thực hiện được”, Lê Văn Công nói.

Đô cử này cũng thổ lộ mình cực khổ quen rồi nhưng phải có trách nhiệm chăm lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn, do đó những khoản tiền thưởng có được, ngoài mua sắm vài thứ thiết yếu cho gia đình, anh gửi hết vào ngân hàng để nuôi con. “Nhiều người cứ hỏi tiền thưởng nhiều thế nên đổi nhà từ Long An lên TP.HCM, mình chỉ biết cười trừ bởi chưa tới 1 tỉ đồng tìm đâu ra nhà ở thành phố bây giờ hả anh? Không phải quá lo chuyện cơm áo hằng ngày như bây giờ, tôi thấy mình may mắn và sung túc lắm rồi. Mình còn sức, còn thi đấu vài năm nữa nên có cơ hội tích cóp, khi đó đổi chỗ ở cũng chưa muộn”, Lê Văn Công cho biết.

Rung động trái tim nhà vô địch

Trò chuyện với Lê Văn Công mới thấy hạnh phúc với anh thật giản đơn. Công kể mới hôm trước từ nhà ở Long An lên Thủ Đức tập luyện, khi dừng đèn đỏ ở đường Phan Văn Hớn, một bác trai tầm 50 tuổi tiến đến hỏi: “Có phải anh là lực sĩ cử tạ Lê Văn Công mới đoạt huy chương vàng ở Brazil không? Tôi thấy anh giống lắm. Chắc chắn anh rồi. Tôi coi anh thi đấu mà ngưỡng mộ và tự hào quá”, nói rồi bác rút điện thoại ra xin chụp tấm hình làm kỷ niệm. Người đi đường thấy vậy cũng gật đầu chào Công tỏ ý chia vui cùng anh, ít ai biết khi đó trong lòng chàng trai 32 tuổi dâng trào hạnh phúc.

Cái cảm giác đó cũng như lúc căn nhà nhỏ bé của anh ở Long An cùng lúc đón hơn 50 người là bạn bè, hàng xóm đến chia vui sau khi anh mang vinh quang trở về từ Brazil. Hay như vừa rồi được một công ty mời cả gia đình đi Đà Lạt du lịch, khi đi thăm thú chợ Đà Lạt, nhiều du khách lẫn người dân nơi đây nhanh chóng phát hiện sự có mặt của Công.

Có người thốt lên: “Ôi, tôi xem ti vi thấy anh thi đấu kiên cường, tự hào lắm. Không nghĩ lại được gặp anh ngoài đời như thế này”. Ngay như ngày từ Brazil về nước, Lê Văn Công không khỏi xúc động khi chứng kiến người hâm mộ lẫn cơ quan truyền thông đến sân bay rất đông để đón và chia vui cùng anh và đoàn thể thao Việt Nam.

“Đoạt ngôi vô địch ở đấu trường thể thao người khuyết tật lớn nhất thế giới đã là điều ngoài trí tưởng tượng của tôi. Giây phút trên bục nhận huy chương tôi cũng không nghĩ đến cảnh ngày về sẽ được chào đón đầy cảm xúc như thế này”, Lê Văn Công chia sẻ. Khiếm khuyết cơ thể, những trắc trở trong cuộc sống dễ khiến những người khuyết tật như Lê Văn Công nhạy cảm trước mọi việc, nhìn đời theo hướng tiêu cực. Vì thế trước những tình cảm chân thành, sự quan tâm dù nhỏ thôi cũng đủ làm rung động trái tim nhà vô địch.

Lê Văn Công sinh ngày 20.6.1984 tại Hà Tĩnh trong gia đình có 5 anh em trai. Ngay từ khi lọt lòng, Công không may bị teo tóp chân nhưng luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh. Năm 2005, anh rời Hà Tĩnh vào miền Nam lập nghiệp, rồi bén duyên với môn thể thao cử tạ đến nay. Cuối năm 2009 đến đầu 2013, anh phải nghỉ thi đấu vì bị tai nạn giao thông làm rách dây chằng vai. Không bỏ cuộc, đô cử này trở lại mạnh mẽ với tấm huy chương vàng cùng kỷ lục tại giải Đông Nam Á và giải châu Á ở hạng cân 49 kg. Tại Paralympic Rio (Brazil), Lê Văn Công xuất sắc đoạt huy chương vàng hạng cân 49 kg với thành tích 183 kg, phá kỷ lục thế giới (182 kg) lẫn Paralympic (177 kg). Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại Paralympic từ trước đến nay.

Hoàng Quỳnh