Nguyệt Minh thắng chặng 7, Văn Dương soán ngôi áo vàng lẫn áo trắng

Khi vừa được trọng tài phát cờ xuất phát không lâu, một nhóm gồm 16 tay đua trong đó có những tay đua mạnh như Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam Bình Dương)… đã tách tốp ra đi thành công. Những tay đua này thay phiên làm “máy kéo” chủ lực đưa tốp đầu bỏ xa tốp đông phía sau có lúc lên tới hơn 8 phút. Đáng chú ý, những tay đua đang nắm giữ các danh hiệu quan trọng gồm áo vàng Giang Thanh Tuấn (Quân đội), áo xanh Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), áo trắng Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) đều bị bỏ lại ở tốp 2.

Do đó nếu tốp đầu duy trì được khoảng cách an toàn so với tốp 2, những cuộc soán ngôi sẽ xảy ra. Không để tốp đầu gia tăng khoảng cách, các tay đua ở tốp sau, đặc biệt là Quân khu 7, Quân đội, Vĩnh Long tổ chức rượt đuổi tốp đầu nhằm giữ áo vàng cho Giang Thanh Tuấn và áo xanh cho Huỳnh Thanh Tùng.

Cuộc rượt đuổi giữa 2 tốp diễn ra hấp dẫn, đẩy tốc độ lên rất cao, do đó chặng đua dài đến 182 km mà các tay đua vẫn đạt tốc độ trung bình hơn 40 km/giờ. Bị tốp sau rút ngắn khoảng cách đáng kể nhưng tốp đầu vẫn về đích thành công.



Tại đích đến TP. Pleiku, tay đua Lê Nguyệt Minh, người có khả năng nước rút hay nhất trong tốp đầu xuất sắc cán đích đầu tiên đoạt ngôi thắng chặng. Thành tích này giúp Nguyệt Minh vươn lên hạng nhì trong cuộc chiến cho danh hiệu vua nước rút, kém 1 điểm so với áo xanh Huỳnh Thanh Tùng.

Tay đua 20 tuổi Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai) là người có tổng thời gian thi đấu ít nhất trong tốp đầu và với việc áo vàng Giang Thanh Tuấn về hạng 45 kém đến 3 phút 24 giây nên Nguyễn Văn Dương vươn lên chiếm giữ áo vàng. Tay đua này cũng đoạt luôn danh hiệu áo trắng từ tay Nguyễn Minh Luận.

Trên bảng xếp hạng đồng đội, Quân Khu 7 tạm dẫn đầu hơn đội xếp hạng nhì BTV Đại Nam Bình Dương 1 phút 55 giây. Ngày mai (16.4), diễn ra chặng đua thứ 8 vòng quanh quảng trường Đại đoàn kết (Pleiku) dài 45 km.

Minh Tân