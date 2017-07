'Những cuộc tỉ thí của võ sư Flores vượt qua khuôn khổ cho phép'

Trả lời báo chí, ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho hay: “Về 2 vụ thách đấu võ thuật vừa qua giữa ông Đoàn Bảo Châu và ông Flores, giữa ông Flores và Trần Lê Hoài Linh, Tổng cục TDTT đang tiếp tục phối hợp với Sở VH - TT Hà Nội để tìm hiểu thêm, kiểm tra thêm và sẽ có giải pháp xử lý.

Nếu hai cá nhân giao lưu võ học bình thường thì không sao, không cần thiết phải xin phép. Người này có thể giao lưu các môn không mang tính đối kháng với người khác như ở môn quần vợt, bóng bàn nhưng những môn như võ thì có tính chất đặc thù riêng thì phải xin phép”.

Ông Thắng nhấn mạnh: “Những cuộc giao đấu mang tính chất đối kháng mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng bắt buộc phải xin phép và phải được sự đồng ý của cơ quan chức năng chứ không phải cứ xin là được. Vì bên cấp phép còn phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau, nếu thấy phù hợp, không ảnh hưởng xấu đến xã hội mới có thể cho tổ chức.

Các trận thi đấu võ thuật phải tuân thủ theo các quy định ngặt nghèo, trong đó có những quy định về an toàn, an ninh trật tự. Phải có khuyến cáo đến người tham gia, đảm bảo các điều kiện về an toàn, về sức khỏe cho chính bản thân họ. Đặc biệt, hoạt động thể thao tụ tập đông người phải có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phải báo cáo chính quyền địa phương và tuân theo quy định của địa phương đó”.

Còn võ sư Lê Ngọc Quang – Tổng thư ký kiêm Phó chủ tịch Hội võ thuật Hà Nội nêu quan điểm: “Hai cá nhân ông Châu và Flores không xin phép và cũng không được bất kỳ tổ chức nào, cơ quan chức năng nào của Việt Nam đồng ý, cho phép. Nếu ông Flores bị chấn thương nghiêm trọng thì phía Việt Nam sẽ xử lý thế nào vì liên quan đến yếu tố nước ngoài. Phía ngược lại, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu ông Châu bị chấn thương nặng. Cuộc đấu này tuân thủ theo luật gì. Không luật gì cả. Mà đánh theo kiểu tự do mà người trong cuộc có thể vỡ hàm, ảnh hưởng đến vùng mặt, mắt bị tổn thương.

Vì vậy, theo tôi đây chỉ đơn thuần là cuộc hẹn đánh nhau mà ở cuộc hẹn này, người tham gia bất chấp hạng cân, tuổi tác và dĩ nhiên không thể coi là trận đấu của nền võ thuật Việt Nam nói chung, võ thuật Hà Nội nói riêng. Cuộc đánh này chênh lệch về trình độ, cân nặng nên mất đi tinh thần thượng võ. Và tôi cũng xin nói rất rõ ràng, hai người tham gia tự xưng là võ sư. Bởi không ai phong cho họ là võ sư”.

Trung Ninh