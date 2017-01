Pacquiao tự đánh mất cơ hội tái đấu với Mayweather

Trước đó, Mayweather đánh bại Pacquiao trong cuộc đấu được ví như “cuộc chiến thế kỷ” vào tháng 5.2015. Đây là cuộc đấu thiết lập doanh thu lớn nhất trong lịch sử quyền anh và thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Sau thất bại này, tay đấm người Philippines đổ lỗi cho việc không có được phong độ tốt nhất do chấn thương vai phải, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng cho cuộc tái đấu.

Theo AP, ban đầu “độc cô cầu bại” Mayweather (người vừa giã từ sự nghiệp với thành tích toàn thắng 49 trận) đã lên kế hoạch cho trận tái đấu. Cuối năm ngoái, khả năng thiết lập trận tái đấu Pacquiao - Mayweather càng tăng cao sau khi võ sĩ huyền thoại Philippines hạ Jessie Vargas. Trước những đồn đoán, một người chú của Mayweather là Jeff đã lên tiếng dập tắt hy vọng của người hâm mộ đồng thời đổ lỗi cho Pacquiao chính là người phá vỡ quá trình đàm phán.

“Cuộc đấu với Pacquiao sẽ không xảy ra. Sau khi nghe Pacquiao phân trần lý do thua vì đau vai ở cuộc đấu đầu tiên và không chấp nhận thất bại, Mayweather đã thay đổi quyết định”, Jeff Mayweather tiết lộ trên On the Ropes Boxing Radio.

Cũng theo người chú trên, Maweather hiện đang chuẩn bị các thủ tục tố tụng đối với nhà vô địch hạng nhẹ UFC Conor McGregor sau khi võ sĩ người Ireland có những lời lẽ xúc phạm đối với mình. Trước đó, McGregor liên tục đăng đàn lên truyền thông khiêu khích và đe dọa sẽ hạ Mayweather nếu tay đấm người Mỹ đồng ý thượng đài. Cuộc đôi co “bằng miệng” giữa 2 bên làm dấy lên tin đồn Mayweather sẽ trở lại sàn để dạy cho McGregor một bài học. Nhưng trên thực tế, cuộc đấu này rất khó thiết lập.

Ở một diễn biến khác, theo tiết lộ của BoxingScene.com, Pacquiao vừa yêu cầu tiền thưởng 20 triệu USD cho cuộc thượng đài với đối thủ người Mỹ Terence Crawford vào năm 2017. Đây là cuộc thượng đài được gọi là “cuộc chiến trong mơ” bởi có thể là cuộc đấu cuối cùng của Pacquiao (người đang là Thượng nghị sĩ Philippines) trong khi võ sĩ 29 tuổi Crawford đang sở hữu đai vô địch WBC, WBO thế giới hạng dưới trung với thành tích “bất khả chiến bại” sau 30 cuộc đấu.

Tây Nguyên