SEA Games 29 và câu chuyện bản lĩnh trên sàn đấu

Do vậy, ngoài việc thể hiện tốt phong độ thì các “chiến binh” cũng cần giữ được bình tĩnh, dồn mọi sự tập trung vào trận đấu.

Ngày 23.8 tiếp tục là một ngày vui lớn của cây vợt hạt giống số một SEA Games Lý Hoàng Nam: anh có trận thắng đầy thuyết phục trước tay vợt người Indonesia là David Susanto và trong phần thi đôi nam anh đã cùng với Hoàng Thiên đánh bại đội chủ nhà Malaysia. Như vậy Hoàng Nam đã chính thức có hai tấm vé vào Bán kết giải đơn và đôi.

Ở trận đơn nam, Hoàng Nam giành chiến thắng rất nhanh chóng. Còn trận đấu đôi nam với đội chủ nhà diễn ra khá gay cấn. Ở set đầu, Nam và Thiên thắng áp đảo đội chủ nhà 6-2. Sang set 2, sự cổ vũ từ khán đài đã tạo áp lực lớn cho hai cây vợt Việt Nam. Những cổ động viên nước chủ nhà ở khán đài phía sau lưng Nam và Thiên cố tình nói và hét to trong khi cả hai đang thi đấu, khiến hoàng Nam phải yêu cầu trọng tài can thiệp. Tỷ số set 2 khá giằng co, đội chủ nhà dẫn trước 5-4. Hoàng Nam có lúc đã nóng giận quăng vợt vì bị hỏng một đường bóng. May mắn, cả Thiên và Nam rốt cuộc đã dẹp bỏ được áp lực, tập trung toàn bộ tâm trí vào các đường bòng và vươn lên giành chiến thắng 7-5 ở set 2. Một trận thắng chung cuộc 2-0 đầy kịch tính!

Sau trận đấu, Nam cho biết, với hai chiến thắng trong ngày, anh cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều và rất thoải mái bước vào vòng tứ kết. Sự tự tin, khả năng tập trung đã giúp cho cả Nam và Thiên thi tốt ở những phút cuối của set 2, giành tấm vé tranh huy chương vàng. Trên trang https://www.samsungconnect.vn/ , một cổ động viên quê nhà đã gửi lời chúc mừng:

Khác với Hoàng Nam, Lý Bội Ngọc - người được ví là "Sarapova của Việt Nam" và Kim Ngân trong trận chạm trán với hai cây vợt nước chủ nhà đã không giữ được sự tập trung, đành vuột mất tấm vé vào tứ kết. Tiếng hò reo áp đảo của các CĐV nước chủ nhà làm cả hai bị mất tập trung, thi đấu không tốt. Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt Bội Ngọc và Kim Ngân khi rời sân cỏ. Thất bại này cũng là một kinh nghiệm tốt cho cả hai cô gái ở những kỳ đấu SEA Games lần tới. Trên trang samsungconnect.vn có những tin nhắn an ủi, động viên và chia sẻ cùng Ngọc và Ngân sau trận đấu ngày hôm qua. Các cổ động viên tại quê nhà đang muốn truyền đến hai nữ chiến binh sự đồng cảm, khích lệ họ ngẩng cao đầu và tự tin hơn trong những chận đấu quốc tế phía trước.

Chiều ngày 23.4, chúng tôi gặp được Nguyễn Văn Hùng ở sân tập trước khi anh bước vào thi nhảy ba bước. Chàng trai người Hà Tây này bước vào trận đấu với một tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái.

14 năm theo đuổi điền kinh, đã sưu tập đủ bộ huy chương SEA Games: vàng, bạc và đồng, từng phá kỷ lục SEA Games năm 2013. Trải qua không ít trận đấu trong lặng lẽ và cả những cuộc so tài giữa những tiếng hò hét của cổ động viên đội bạn, Hùng nhận ra rằng áp lực tâm lý là một gánh nặng của VĐV trong thi đấu. Giờ đây anh đã quen với tiếng hò hét của cổ động viên đội bạn, thậm chí nó làm cho anh cảm thấy hưng phấn hơn trong lúc thi.

Ở tuổi “xế” của một VĐV, điểm số cuộc khi không đủ để Hùng giành huy chương trong SEA Games lần này trước sự sung mãn của các đối thủ trẻ. Tuy vậy, anh gây ấn tượng khi bước ra sân đấu luôn với nét mặt vui vẻ, thoải mái. Anh đã làm tốt nhất trong khả năng của mình.

"Đây sẽ là SEA Games cuối cùng của em. Em đã lớn tuổi, không còn chịu được đau đớn do chấn thương nữa. Em cũng mới hồi phục một chấn thương ở gót chân cách đây không lâu." Hùng tâm sự bên lề sân tập. Là VĐV chuyên nghiệp, gia đình rất xót xa khi nhìn cảnh anh liên tục bị chấn thương. Hơn nữa, cường độ tập luyện khiến anh chỉ dành được rất ít thời gian cho gia đình nhỏ của mình. SEA Games này, những tin nhắn và món quà từ chương trình Kết nối SEA Games 2017 là nguồn động viên to lớn của Hùng. Qua Báo Thanh Niên, anh gửi lời cảm ơn tới sự động viên nhiệt tình của các VĐV trong chương trình Kết nối SEA Games 29.

Trò chuyện với Hùng, chúng tôi cảm thấy được tình yêu rất lớn của anh dành cho điền kinh. Anh chia sẻ, nếu giải nghệ, anh vẫn gắn bó với điền kinh qua vai trò huấn luyện viên. Hy vọng những kinh nghiệm quý giá của anh sau này sẽ góp phần tạo nên các thế hệ trẻ bản lĩnh và luôn tự tin khi bước vào giải đấu.

Hoa khôi điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh sang Kuala Lumpur từ 16.8 để chuẩn bị cho trận đấu ngày 24.8. Chúng tôi gặp cô vào giữa giờ giải lao tại sân vận động Bukit Jalil và được chứng kiến khoảnh khắc Oanh đang ngồi đọc tin nhắn cổ vũ mình "Đây là món quà vô cùng ý nghĩa với em! Kỳ SEA Games này em tập luyện rất sung, giờ nhận được món quà này và những tin nhắn của cổ động viên, em càng cảm thấy tự tin hơn." Cô đọc cho chúng tôi nghe tin nhắn mà cô tâm đắc nhất: "Cố lên chị ơi, tin vào bản thân mình. Dư luận chờ trông vào chị điều gì không quan trọng, quan trọng là chị sẽ thi đấu bằng hết khả năng mình." Tin nhắn đó cùng những lời chúc mừng động viên khác của những cỗ động viên cô chưa từng biết mặt giúp cho Oanh quyết tâm cao độ trong việc cùng đồng đội hái vàng về cho tổ quốc.

