Tết Việt ở Hungary của gia đình 2 tài năng bơi lội gốc Hà Nội

My Lan và Ly Anh là niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. My Lan từng tham gia Giải Vô địch thế giới trẻ về bơi nghệ thuật dành cho lứa tuổi 16 -18 tại Nga hồi tháng 7.2016. Trong khi đó, em gái Ly Anh tham gia Giải vô địch thế giới COMEN CUP 2016 về bơi nghệ thuật cho lứa tuổi 13 - 15 tại Israel, đội tuyển Hungary đứng thứ 11/29 quốc gia tham dự. Cả hai chị em đều từng 2 lần cùng đội tuyển Hungary tham dự giải vô địch lớn nhất châu Âu về bơi nghệ thuật lứa tuổi thiếu nhi Cup Flander tại Bỉ và trở thành quán quân. Trước đó, My Lan đã 4 lần đoạt HCV giải vô địch Hungary, HCV nhiều giải đấu quốc tế mở rộng ở Áo, Thụy Điển, Pháp, Đức, Belarus... cùng nhiều HCB, HCĐ khác.